Νεκρό δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στην Επανομή Θεσσαλονίκης βρέθηκε ένα δελφίνι.

Το ζώο, το οποίο ήταν σε προχωρημένη σήψη, πιθανότατα ξεβράστηκε στη θάλασσα και κάποιοι, χωρίς να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές, το πέταξαν στα σκουπίδια.

Λόγω της κατάστασής του, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 18/5 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» δεν κατέστη δυνατή η μεταφορά του για ιατροδικαστική εξέταση και θα πραγματοποιηθεί υγειονομική ταφή.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αναφέρεται και η εύρεση ενός άλλου νεκρού δελφινιού στις 9 Μαΐου στους Νέους Επιβάτες.

Σε εκείνη την περίπτωση, είχε ενημερωθεί ο ιδρυτής της ομάδας Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής, ο οποίος μετέφερε το ζώο στην Ιατροδικαστική για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου.