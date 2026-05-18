Η ΑΕΚ γιόρτασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ζώντας μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα, τραγούδι και ασταμάτητο γλέντι, με την κούπα διαρκώς στα χέρια των πρωταγωνιστών.

Μετά τη λαμπερή φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, η γιορτή μεταφέρθηκε στο Gazi Music Hall, όπου διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές και φίλοι της ομάδας συνέχισαν τους πανηγυρισμούς σε καθαρά πρωταθλητικούς ρυθμούς.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα στελέχη της ΠΑΕ, ο Μάρκο Νίκολιτς μαζί με τους συνεργάτες του και φυσικά οι παίκτες της ομάδας διασκέδασαν με την ψυχή τους, έχοντας συνεχώς δίπλα τους το τρόπαιο του πρωταθλητή. Στο πλευρό τους βρέθηκαν και οι Κωνσταντίνος Αργυρός, Ζόζεφιν και Χρήστος Μενιδιάτης, που ανέλαβαν να απογειώσουν τη βραδιά.

Το μουσικό πρόγραμμα άνοιξε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος συνεχάρη δημόσια την ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο, με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να ανεβαίνει στην πίστα και να τραγουδά μαζί του το «Αθήνα μου», ενώ δεν έλειψε και το ζεϊμπέκικο μέσα σε αποθέωση.

Οι παίκτες δεν αποχωρίζονταν στιγμή το τρόπαιο, με τον Λάζαρο Ρότα να το ανεβάζει στη σκηνή και λίγο αργότερα να χορεύει μαζί με τους συμπαίκτες του στους ρυθμούς του «Forza ΑΕΚάρα», δημιουργώντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Στην πίστα ανέβηκε και ο Μάρκο Νίκολιτς, τραγουδώντας το «ΑΕΚ ΟΛΕ» μαζί με τον κόσμο, ενώ η βραδιά συνεχίστηκε με Ζόζεφιν και Χρήστο Μενιδιάτη μέχρι το ξημέρωμα.