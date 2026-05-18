Όλα τα μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα μαχητικά EA-18G του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία πραγματοποιούσαν αεροπορική επίδειξη όταν συνέβη η σύγκρουση, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού στο BBC. Δεν είναι σαφές αν τραυματίστηκαν.

Το δραματικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της δεύτερης και τελευταίας ημέρας της αεροπορικής επίδειξης Gunfighter Skies, 3,2 χλμ. βορειοδυτικά της αεροπορικής βάσης Mountain Home του Αϊντάχο.

Ξέσπασε πυρκαγιά και η βάση τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση συναγερμού, ενώ το υπόλοιπο πρόγραμμα της αεροπορικής επίδειξης ακυρώθηκε. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Το πλήρωμα που εμπλέκεται στο περιστατικό βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε η ομάδα Gunfighters της αεροπορικής βάσης Mountain Home σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή. «Ευχαριστούμε όλους τους επισκέπτες μας για την υπομονή και τη συμπόνια τους, που μας επέτρεψαν να ανταποκριθούμε γρήγορα και με ασφάλεια στο περιστατικό», ανέφερε η δήλωση.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε ότι τα μέλη του πληρώματος εξετάζονταν από ιατρικό προσωπικό.

Τα αεροσκάφη EA-18G Growler ανήκαν σε μοίρα ηλεκτρονικής επίθεσης από την πολιτεία της Ουάσινγκτον. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναφέρει ότι κάθε ένα από αυτά τα αεροσκάφη κοστίζει περίπου 67 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Kim Sykes της Silver Wings of Idaho, που βοήθησε στην οργάνωση της αεροπορικής επίδειξης, δήλωσε σε τοπικό σταθμό της CBS ότι κανείς στη στρατιωτική βάση δεν τραυματίστηκε.

Η αεροπορική επίδειξη Gunfighter Skies είχε πραγματοποιηθεί για τελευταία φορά το 2018, όταν ένας πιλότος ανεμόπτερου έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα.