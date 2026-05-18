Σε μία κίνηση, η οποία αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο Τραμπ αναδημοσίευσε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο πλέον επιδραστικό μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, Breitbart News.

Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού, στη βάση του οποίου κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για «ρεαλισμό» στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Όχι ή μόνο ήλιος και άνεμος, ή μόνο υδρογονάνθρακες. Όλα μαζί: αιολικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία – τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης. Διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας». «Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής: για πολλά χρόνια – για δεκαετίες – η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

«Τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η ExxonMobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η ExxonMobil, σε κοινοπραξία, θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο λεγόμενο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας τα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, πριν από 40 χρόνια, είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας βρίσκεται σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό μπορεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τη χώρα».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ενεργειακή διπλωματία αποτέλεσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και βασικές συμμαχίες όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: «Βλέπει κανείς τη σημασία που δόθηκε οργανωτικά στην ενέργεια και το πώς απέκτησε μια μετασχηματιστική διάσταση. Έχει γεωπολιτική διάσταση. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι και η βάση της πρωτοβουλίας 3+1. Ακριβώς αυτό που περιγράφετε – Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, όπως συναντηθήκαμε στο P-TEC – δημιουργεί μια μορφή συνεργασίας για ανάπτυξη και ευημερία, η οποία φέρνει σταθερότητα στην περιοχή και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές και μονομερείς απειλές».

Επίσης, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με την ενέργεια να αποτελεί – μαζί με την αμυντική συνεργασία – τον βασικό στρατηγικό πυλώνα.

«Ο Doug Burgum έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές. Ο Chris Wright επίσης», δήλωσε.

«Η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, μετά την άμυνα, στις σχέσεις ΗΠΑ–Ελλάδας. Με έναν τρόπο, έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς μέρος της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αφορά την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι «οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, και η ενέργεια — μαζί με την αμυντική συνεργασία — αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της σχέσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, είχε τονίσει: «Έχουμε μια ευκαιρία με το αμερικανικό φυσικό αέριο να κινηθούμε προς τα πάνω από την Ελλάδα και την Κροατία και προς τα κάτω από την Πολωνία. Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια υπόγεια δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να αποθηκεύσουν ποσότητα που επαρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να γεμίζουμε αυτές τις αποθήκες όλο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές».

Ο Μπέργκαμ ανέφερε δεκάδες αποστολές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, κάτι που επίσης επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξή του.

Αναδεικνύοντας μάλιστα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα, σε αυτόνομη βάση, είναι ο 16ος πελάτης των ΗΠΑ», δήλωσε ο Παπασταύρου. «Το 85% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κάθετος διάδρομος αντιμετώπιζε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα, επειδή μέχρι τώρα η Ευρώπη επέτρεπε μόνο μηνιαία συμβόλαια, κάτι που —αν φανταστείτε την προσπάθεια τροφοδοσίας της Ουκρανίας με μηνιαία συμβόλαια— είναι ουσιαστικά αδύνατο. Τώρα, μετά τις επαφές που είχαμε με τις άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προσεχή Οκτώβριο η ιδέα είναι ότι τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια».