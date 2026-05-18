Με το ιδιωτικό χρέος προς την εφορία να κινείται πλέον σε επίπεδα-ρεκόρ και τα ληξιπρόθεσμα να ξεπερνούν τα 114,5 δισ. ευρώ, η ΑΑΔΕ επιστρατεύει νέο ψηφιακό οπλοστάσιο για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά και τη δυνατότητα πληρωμής σχεδόν 4,8 εκατ. φορολογουμένων με ανοιχτές οφειλές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο σύστημα PARE, το οποίο έχει ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Eispraxis και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός «βαθμολόγησης» των οφειλετών. Μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων στοιχείων, η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για εισοδήματα, τραπεζικές καταθέσεις, περιουσιακά στοιχεία και συνολική οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να καθορίζει τις επόμενες κινήσεις της απέναντι σε κάθε οφειλέτη.

Το μοντέλο αξιολόγησης βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, δηλαδή τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα και την περιουσιακή του κατάσταση. Ο δεύτερος εξετάζει τη συνολική φορολογική συμπεριφορά, εάν δηλαδή υπάρχει συνέπεια στις υποχρεώσεις ή ιστορικό καθυστερήσεων και παραβάσεων.

Η τρίτη παράμετρος αφορά την παλαιότητα των οφειλών και τη στάση του φορολογούμενου απέναντι στις ρυθμίσεις, ενώ η τέταρτη συνδέεται με ειδικές συνθήκες που ενδέχεται να επηρέασαν την οικονομική του δυνατότητα, όπως απώλεια εισοδήματος, πτώχευση ή δικαστικές εκκρεμότητες.

Προφίλ οφειλέτη

Με βάση το προφίλ που θα δημιουργείται, η ΑΑΔΕ θα επιχειρεί πιο στοχευμένες κινήσεις συμμόρφωσης, προτείνοντας εξατομικευμένες ρυθμίσεις μέσω της πάγιας διαδικασίας ή του εξωδικαστικού μηχανισμού. Για όσους όμως αγνοούν ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις, θα ενεργοποιούνται άμεσα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Την ίδια στιγμή, η φορολογική διοίκηση επεκτείνει τα εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και αναπτύσσει προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως φορολογούμενους με αυξημένο κίνδυνο δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Εισπράξεις

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπονται εισπράξεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές οφειλές, με τα 1,5 δισ. ευρώ να προέρχονται από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης στοχεύει σε επιπλέον 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και εξειδικευμένες δράσεις, ενώ ο πήχης εισπραξιμότητας για τα νέα ληξιπρόθεσμα ανεβαίνει στο 35%.

Στο ίδιο πλαίσιο, επεκτείνονται οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, ενισχύονται οι διασταυρώσεις με φορολογικές αρχές του εξωτερικού και προωθούνται μαζικές ειδοποιήσεις για τη διατήρηση ρυθμίσεων και την αποπληρωμή παλαιών χρεών. Παράλληλα, δρομολογούνται πιλοτικές παρεμβάσεις «συμπεριφορικής συμμόρφωσης» με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ.

Η ενεργοποίηση του νέου μοντέλου έρχεται σε μια περίοδο που τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη «φουσκώνουν» επικίνδυνα μήνα με το μήνα. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 2,8 δισ. ευρώ αφορούν απλήρωτους φόρους. Τον Μάρτιο οι νέες οφειλές έφτασαν τα 840 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, αγγίζοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, ενώ σε 1,68 εκατ. οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ύψους 114,516 δισ. ευρώ, περίπου 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται τελικά στα 79,252 δισ. ευρώ.