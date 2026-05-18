Νέα επιστημονική έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι συγκεκριμένες αλλαγές στη διατροφή μπορούν να μειώσουν την «βιολογική ηλικία» ακόμη και μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell, διαπίστωσε ότι ενήλικες ηλικίας 65 έως 75 ετών εμφάνισαν σημάδια βιολογικής ανανέωσης μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων διατροφικών προγραμμάτων για έναν μήνα. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι αλλαγές στη διατροφή αργότερα στη ζωή μπορεί να βελτιώνουν γρήγορα δείκτες που σχετίζονται με τη γήρανση και τη συνολική υγεία.

Παρότι τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, η επιστημονική ομάδα με επικεφαλής την δρ. Caitlin Andrews από τη Σχολή Βιοεπιστημών και Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, σημειώνει ότι πρόκειται για μια πρώτη ένδειξη και όχι για οριστική απόδειξη ότι η διατροφή μπορεί να αντιστρέψει τη γήρανση.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες ώστε να διαπιστωθεί αν αυτές οι βιολογικές αλλαγές μειώνουν πράγματι τον κίνδυνο ασθενειών με την πάροδο του χρόνου και αν τα ίδια αποτελέσματα ισχύουν και σε άλλες ηλικιακές ομάδες.

Τι είναι η βιολογική ηλικία

Η χρονολογική ηλικία δείχνει πόσα χρόνια έχει ζήσει ένας άνθρωπος. Πρόκειται απλώς για τον αριθμό που αναγράφεται στην ταυτότητά του.

Η βιολογική ηλικία, όμως, αντικατοπτρίζει το πόσο καλά λειτουργεί ο οργανισμός του. Η βιολογική γήρανση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, ανάλογα με παράγοντες όπως η υγεία, ο τρόπος ζωής και η ικανότητα του σώματος να ανακάμπτει από το στρες και τις ασθένειες.

Όπως σημειώνεται στο Science Daily,για να υπολογίσουν τη βιολογική ηλικία, οι επιστήμονες αναλύουν βιοδείκτες, δηλαδή μετρήσιμους δείκτες της φυσιολογικής κατάστασης του οργανισμού με την πάροδο του χρόνου. Οι βιοδείκτες θεωρούνται συχνά πιο χρήσιμοι από τη χρονολογική ηλικία για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης υγείας και του προσδόκιμου ζωής.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 20 διαφορετικούς βιοδείκτες για να υπολογίσουν τη βιολογική ηλικία των συμμετεχόντων. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονταν μετρήσεις όπως η χοληστερόλη, η ινσουλίνη και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Τα στοιχεία προήλθαν από τη μελέτη Nutrition for Healthy Living του Charles Perkins Centre του πανεπιστημίου.

Οι τέσσερις διατροφές που δοκιμάστηκαν

Στην έρευνα συμμετείχαν 104 άτομα, τα οποία χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες διατροφής. Σε όλες τις δίαιτες, το 14% της συνολικής ενέργειας προερχόταν από πρωτεΐνη.

Οι δύο δίαιτες ήταν παμφάγες, με τη μισή πρωτεΐνη να προέρχεται από ζωικές πηγές και την υπόλοιπη από φυτικές τροφές. Οι άλλες δύο ήταν ημι-χορτοφαγικές, όπου το 70% της πρωτεΐνης προερχόταν από φυτικές πηγές.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν είτε διατροφή υψηλή σε λιπαρά και χαμηλή σε υδατάνθρακες είτε διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και υψηλή σε υδατάνθρακες. Έτσι δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες:

παμφάγα διατροφή υψηλή σε λιπαρά (OHF)

παμφάγα διατροφή υψηλή σε υδατάνθρακες (OHC)

ημι-χορτοφαγική διατροφή υψηλή σε λιπαρά (VHF)

ημι-χορτοφαγική διατροφή υψηλή σε υδατάνθρακες (VHC)

Ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 20 έως 35. Όλοι ήταν μη καπνιστές, δεν ακολουθούσαν χορτοφαγική διατροφή πριν από τη μελέτη και δεν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη τύπου 2, καρκίνο, νεφρικές ή ηπατικές παθήσεις, ούτε τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Ποια διατροφή είχε τα καλύτερα αποτελέσματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα OHF, της οποίας η διατροφή έμοιαζε περισσότερο με τις διατροφικές συνήθειες που είχαν ήδη οι συμμετέχοντες πριν από τη μελέτη, δεν παρουσίασε σημαντικές αλλαγές στους δείκτες βιολογικής ηλικίας.

Αντίθετα, και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες εμφάνισαν μείωση της βιολογικής ηλικίας. Τα πιο ισχυρά στατιστικά αποτελέσματα καταγράφηκαν στην ομάδα OHC, δηλαδή στην παμφάγα διατροφή με περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερα λιπαρά.

Στη συγκεκριμένη διατροφή, το 14% της ενέργειας προερχόταν από πρωτεΐνη, το 28% έως 29% από λιπαρά και το 53% από υδατάνθρακες.

«Χρειάζονται περισσότερες και μεγαλύτερες έρευνες»

Παρότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τη βιολογική γήρανση πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι πίστευαν μέχρι σήμερα οι ειδικοί, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παραμένει άγνωστο αν αυτές οι βελτιώσεις διατηρούνται μακροπρόθεσμα ή αν οδηγούν σε μόνιμη μείωση της βιολογικής ηλικίας.

«Χρειάζονται μακροχρόνιες διατροφικές αλλαγές ώστε να αξιολογηθεί αν η διατροφή επηρεάζει πραγματικά τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία», δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Alistair Senior από τη Σχολή Βιοεπιστημών και Περιβαλλοντικών Επιστημών και το Charles Perkins Centre, ο οποίος επέβλεψε την έρευνα.

Από την πλευρά της, η δρ. Andrews σημείωσε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πούμε με βεβαιότητα ότι συγκεκριμένες αλλαγές στη διατροφή μπορούν να παρατείνουν τη ζωή». «Ωστόσο, η έρευνα αυτή προσφέρει μια πρώτη ένδειξη για τα πιθανά οφέλη που μπορεί να έχουν οι διατροφικές αλλαγές αργότερα στη ζωή», πρόσθεσε.

Οι επόμενες μελέτες, υπογραμμίζουν οι ερευνητές, θα πρέπει να εξετάσουν αν τα ευρήματα αυτά ισχύουν και σε άλλους πληθυσμούς, αλλά και αν οι αλλαγές που καταγράφηκαν διατηρούνται σε βάθος χρόνου ή μπορούν να προβλέψουν μακροπρόθεσμα οφέλη για την υγεία.