Η διαλειμματική νηστεία έχει γίνει μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους για την απώλεια βάρους τα τελευταία χρόνια. Βασίζεται στην εναλλαγή περιόδων φαγητού και νηστείας, με στόχο την απώλεια κιλών, τη βελτίωση του μεταβολισμού και τη μείωση των φλεγμονών στον οργανισμό.

Ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα διαλειμματικής νηστείας περιλαμβάνει 16 ώρες νηστείας και κατανάλωση φαγητού μέσα σε ένα «παράθυρο» οκτώ ωρών. Άλλοι ακολουθούν κανονική διατροφή για πέντε ημέρες και περιορίζουν σημαντικά τις θερμίδες τους για δύο συνεχόμενες ημέρες, καταναλώνοντας περίπου 500 έως 600 θερμίδες ημερησίως.

Παρότι αρκετοί άνθρωποι – αλλά και έρευνες – διαπιστώνουν θετικά αποτελέσματα μέσω της διαλειμματικής νηστείας, η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για όλους. Διατροφολόγοι στο Eat This προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα παρά οφέλη.

Πώς επηρεάζει τον μεταβολισμό και τη μυϊκή μάζα

Σύμφωνα με διατροφολόγους, για άτομα άνω των 40 και 50 ετών η διαλειμματική νηστεία μπορεί να δυσκολέψει την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε πρωτεΐνη.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια μυϊκής μάζας, κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς οι μύες μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία, αλλά και σε κόπωση. Παράλληλα, η μέθοδος μπορεί με τον καιρό να μειώσει τον μεταβολικό ρυθμό και να αυξήσει τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για άτομα με ορμονικές αλλαγές, όπως γυναίκες στην εμμηνόπαυση ή την περιεμμηνόπαυση, άτομα με αυξημένο στρες ή όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή GLP-1 για απώλεια βάρους ή διαβήτη.

Οι ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο από παρενέργειες

Μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων φαίνεται να έχουν:

γυναίκες στην εμμηνόπαυση και την περιεμμηνόπαυση

άτομα με διαβήτη, ιδιαίτερα τύπου 1

αθλητές ή άτομα με αυξημένες διατροφικές ανάγκες

όσοι λαμβάνουν φάρμακα GLP-1

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν αυξημένες ανάγκες σε πρωτεΐνη και συχνά αντιμετωπίζουν ορμονικές ανισορροπίες, επομένως δεν μπορούν να αντέξουν τη μειωμένη πρόσληψη τροφής.

Πόσο συχνές είναι οι αρνητικές συνέπειες

Τα προβλήματα από τη διαλειμματική νηστεία δεν είναι σπάνια, ειδικά σε γυναίκες που ήδη δεν καταναλώνουν αρκετές θερμίδες ή ζουν υπό έντονο στρες. Σύμφωνα με διατροφολόγους, πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι τρώνε πολύ λίγο λόγω της νηστείας μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονη εξάντληση, τριχόπτωση, απώλεια μυϊκής μάζας και πλήρης στασιμότητα στην απώλεια βάρους.

Οι ψυχολογικές και συμπεριφορικές δυσκολίες

Η διαλειμματική νηστεία μπορεί επίσης να επηρεάσει εν γένει τη σχέση με το φαγητό. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι συχνά αυξάνει τις εμμονικές σκέψεις γύρω από το φαγητό, οδηγεί σε υπερφαγικά επεισόδια μετά τη νηστεία και ενισχύει τη λανθασμένη λογική του «όλα ή τίποτα» στις διατροφικές συνήθειες.

Όπως σημειώνουν, σε ορισμένους ανθρώπους αυτή η νοοτροπία γίνεται ακόμη πιο έντονη, κάνοντας τη διατροφή πιο δύσκολη ψυχολογικά και πρακτικά.