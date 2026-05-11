Το αλάτι αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη φυσιολογική λειτουργία νεύρων και μυών. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωσή του μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική για την καρδιά και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτουν ειδικοί, οι περισσότεροι άνθρωποι καταναλώνουν καθημερινά περισσότερα από 3.300 mg νατρίου, όταν οι επίσημες συστάσεις για εφήβους και ενήλικες ορίζουν ανώτατο όριο τα 2.300 mg ημερησίως. Αυτό σημαίνει ότι η μέση ημερήσια πρόσληψη ξεπερνά τις συστάσεις κατά περίπου 1.000 mg.

Ο Drew Hemler, M.Sc., RD, CDN, εξηγεί ότι η υπερβολική πρόσληψη νατρίου αναγκάζει το σώμα να κατακρατά περισσότερο νερό. «Αυτό το επιπλέον υγρό αυξάνει τον όγκο του αίματος που κυκλοφορεί στα αγγεία, γεγονός που για πολλούς ανθρώπους συμβάλλει στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης με την πάροδο του χρόνου. Τα νεφρά προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία νατρίου και υγρών, όμως όταν η πρόσληψη παραμένει σταθερά υψηλή, η διαδικασία αυτή γίνεται πιο δύσκολη», αναφέρει.

Πώς το πολύ αλάτι αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Η πιο γνωστή συνέπεια της αυξημένης κατανάλωσης αλατιού είναι η υπέρταση. Πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση έδειξε ότι η υψηλή πρόσληψη αλατιού μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση τόσο σε άτομα που έχουν ήδη υπέρταση όσο και σε όσους διατηρούν φυσιολογικές τιμές.

Ο λόγος είναι ότι το νάτριο οδηγεί σε αυξημένη κατακράτηση υγρών. Όπως σημειώνει ο Δρ. Hemler, «η υψηλότερη αρτηριακή πίεση αναγκάζει την καρδιά να εργάζεται πιο σκληρά για να αντλεί αίμα, επιβαρύνοντας τον καρδιακό μυ».

Η επίδραση στα αγγεία και η αθηροσκλήρωση

Η χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση δεν επηρεάζει μόνο την καρδιά αλλά και τα αιμοφόρα αγγεία. Σύμφωνα με τον Δρ. Hemler, η συνεχής επιβάρυνση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη δομή της καρδιάς και βλάβες στα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακής ανεπάρκειας.

Όπως επισημαίνει, ορισμένοι άνθρωποι είναι περισσότερο «ευαίσθητοι στο αλάτι», με αποτέλεσμα η αρτηριακή τους πίεση να αυξάνεται πιο εύκολα ακόμη και με μικρές επιπλέον ποσότητες νατρίου. Ωστόσο, ακόμη και σε άτομα χωρίς αυξημένη ευαισθησία, η σταθερά υψηλή κατανάλωση νατρίου ασκεί σημαντική πίεση στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Η επιστημονική έρευνα δείχνει επίσης ότι η υπερβολική πρόσληψη αλατιού μπορεί να βλάψει άμεσα το εσωτερικό τοίχωμα των αγγείων, κάνοντάς τα πιο άκαμπτα και πιο φλεγμονώδη. Αυτό μειώνει την ικανότητά τους να χαλαρώνουν και να διατηρούν ομαλή ροή αίματος.

Παράλληλα, το πολύ νάτριο φαίνεται ότι επηρεάζει και το μικροβίωμα του εντέρου, μειώνοντας ωφέλιμες ενώσεις, όπως τα λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, που προστατεύουν την καρδιά. Την ίδια στιγμή αυξάνει ουσίες όπως το TMAO (τριμεθυλαμίνη Ν-οξείδιο), το οποίο έχει συνδεθεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Οι μηχανισμοί αυτοί οδηγούν σταδιακά σε βλάβη και στένωση των αρτηριών, ευνοώντας τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας.

Αυξημένος κίνδυνος για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικό

Όταν η κατανάλωση αλατιού παραμένει αυξημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, η καρδιά υφίσταται συνεχή επιβάρυνση, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η Lauren Manaker, M.S., RDN, LD, CLEC, τονίζει ότι «όταν τρώτε πολύ αλάτι, το σώμα συγκρατεί περισσότερο νερό για να διατηρήσει την ισορροπία. Με την πάροδο του χρόνου, η υψηλή αρτηριακή πίεση ασκεί επιπλέον πίεση στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου αλλά και καρδιακής ανεπάρκειας».

Όπως υπογραμμίζει, το σώμα χρειάζεται νάτριο για να λειτουργήσει σωστά, όμως η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Πώς να μειώσετε το αλάτι χωρίς να χάσετε τη γεύση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται να αποκλείσει κανείς εντελώς το αλάτι από τη διατροφή του. Η σταδιακή μείωση θεωρείται πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη στην εφαρμογή.

«Οι γευστικοί κάλυκες προσαρμόζονται σταδιακά και μέσα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να προτιμούν λιγότερο αλμυρές γεύσεις», εξηγεί ο Δρ. Hemler.

Οι βασικές συμβουλές των ειδικών

Επιλέξτε προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο

Τα συσκευασμένα τρόφιμα αποτελούν από τις μεγαλύτερες πηγές αλατιού στη διατροφή. Οι ειδικοί συνιστούν επιλογές με χαμηλό ή μειωμένο νάτριο, ειδικά σε σούπες, έτοιμα γεύματα και ζωμούς.

Μαγειρέψτε περισσότερο στο σπίτι

Το φαγητό εκτός σπιτιού συνήθως περιέχει μεγαλύτερες ποσότητες αλατιού. Το σπιτικό φαγητό επιτρέπει καλύτερο έλεγχο των υλικών και της ποσότητας νατρίου.

Χρησιμοποιήστε βότανα και μπαχαρικά

Βασιλικός, ρίγανη, σκόρδο, πάπρικα και κύμινο μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη γεύση χωρίς επιπλέον αλάτι.

Προσθέστε λεμόνι και εσπεριδοειδή

Το λεμόνι και το λάιμ δίνουν ένταση και φρεσκάδα στα πιάτα, ενώ παράλληλα προσφέρουν βιταμίνη C και βοηθούν στην απορρόφηση φυτικού σιδήρου από τα λαχανικά.

Δοκιμάστε ξίδι στις συνταγές

Η Δρ. Lauren Manaker προτείνει βαλσαμικό ξίδι, ξίδι μήλου και κόκκινου κρασιού για περισσότερη γεύση σε σαλάτες, λαχανικά και μαρινάδες χωρίς υπερβολικό αλάτι.

Δοκιμάστε το φαγητό πριν προσθέσετε αλάτι

Πολλές φορές το φαγητό είναι ήδη αρκετά γευστικό χωρίς επιπλέον αλάτι. Οι ειδικοί προτείνουν τη στρατηγική χρήση πιο αλμυρών υλικών, όπως αλατισμένοι ηλιόσποροι, σε μικρές ποσότητες στο τέλος του μαγειρέματος.

Τι επισημαίνουν οι ειδικοί για την καρδιά και το αλάτι

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η υπερβολική κατανάλωση αλατιού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιβαρύνουν την καρδιαγγειακή υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπέρτασης, αθηροσκλήρωσης και καρδιοπαθειών.

Ωστόσο, ακόμη και μικρές αλλαγές στην καθημερινή διατροφή μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά. Η προετοιμασία περισσότερων γευμάτων στο σπίτι και η χρήση βοτάνων, μπαχαρικών και ξιδιού αντί για υπερβολικό αλάτι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη μείωση της πρόσληψης νατρίου.

Με την πάροδο του χρόνου, ο οργανισμός και ο ουρανίσκος προσαρμόζονται, κάνοντας τη διατροφή χαμηλής περιεκτικότητας σε αλάτι πιο εύκολη και πιο φυσική επιλογή.