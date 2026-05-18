Η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, Ντάρα, επέστρεψε στη Σόφια λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό της στον τελικό της Βιέννης, όπου κατέκτησε την κορυφή με το τραγούδι «Bangaranga», χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη νίκη της στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η 27χρονη τραγουδίστρια έφτασε στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, με εκατοντάδες θαυμαστές να την περιμένουν κρατώντας σημαίες της Βουλγαρίας και φωνάζοντας συνθήματα για τη μεγάλη της επιτυχία.

Η υποδοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατά την άφιξη του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε η τελετή της «υδάτινης αψίδας», μια τιμητική κίνηση που συνηθίζεται σε ιδιαίτερα σημαντικές περιστάσεις. Η στιγμή προκάλεσε συγκίνηση και ενθουσιασμό τόσο στην ίδια την Ντάρα όσο και στους επιβάτες της πτήσης, ενώ στο αεροδρόμιο επικρατούσε γιορτινή ατμόσφαιρα.

🇧🇬 Upon arriving back in Bulgaria, DARA's plane received a water salute to congratulate her on her #Eurovision 2026 win.



[🎥 BNT] pic.twitter.com/4HFtY1Nc91 — ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια πήρε μικρόφωνο και ερμήνευσε ξανά το «Bangaranga», ξεσηκώνοντας το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τη δει από κοντά. Με την ενέργειά της παρέσυρε τους παρευρισκόμενους, χορεύοντας ακόμη και δίπλα σε αστυνομικούς και μέλη της ασφάλειας, ενώ αποχώρησε καταχειροκροτούμενη.

Η νίκη της Ντάρα χαρακτηρίστηκε ιστορική για τη Βουλγαρία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η χώρα κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision. Το «Bangaranga» κατάφερε να συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις εθνικές επιτροπές όσο και από το televoting, με τη Βουλγαρία να τερματίζει 173 βαθμούς μπροστά από το Ισραήλ και τον Noam Bettan, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης στην ιστορία του διαγωνισμού.

Στο πλευρό της τη βραδιά του μεγάλου τελικού βρισκόταν και ο σύζυγός της, με τον οποίο παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την παραλαβή του τροπαίου, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν μπροστά στις κάμερες στη Βιέννη, σε μια τρυφερή στιγμή που κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πώς σκοπεύει να γιορτάσει τη νίκη της, η Ντάρα απάντησε με χιούμορ και συγκίνηση ότι θέλει να επιστρέψει σπίτι, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας πιτζάμες, γιορτάζοντας παράλληλα τόσο τη νίκη της στη Eurovision όσο και την πρώτη επέτειο γάμου της.

🇧🇬 #Eurovision 2026 winner DARA has arrived back home and was met by a large group of fans at Sofia Airport 🏆



Asked by reporters what she will do next, she said she will "go home, eat pizza, and cry in pajamas" to celebrate her win and first wedding anniversary.



[🎥 BNT] pic.twitter.com/VxcT70BxuE — ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026

Η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη δεν είχε μόνο μουσικό ενδιαφέρον, αλλά και έντονο πολιτικό παρασκήνιο, καθώς η συμμετοχή του Ισραήλ προκάλεσε αντιδράσεις. Πέντε χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία, απείχαν από τον διαγωνισμό, γεγονός που σημάδεψε τη Eurovision 2026 και προκάλεσε συζητήσεις γύρω από τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Παράλληλα, ελληνικό χρώμα είχε και η μεγάλη επιτυχία της Βουλγαρίας, καθώς δύο Έλληνες συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της Dara προς την κορυφή. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς του νικητήριου τραγουδιού, ενώ η Βικτώρια Χαλκίτη συμμετείχε στη βουλγαρική αποστολή ως vocal coach, βοηθώντας στην προετοιμασία της ερμηνείας που τελικά χάρισε στη Βουλγαρία την ιστορική νίκη.

Η επιστροφή του Akylas στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα επέστρεψε ο Akylas, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

Ο νεαρός τραγουδιστής έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον περίμεναν συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές, κρατώντας ελληνικές σημαίες και εκφράζοντας τη χαρά τους για την παρουσία του στη διοργάνωση.

Ο Akylas εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος από την αγάπη και τη στήριξη του κόσμου, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή θα μείνει βαθιά χαραγμένη μέσα του. «Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα. Ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρο μου πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος», είπε αρχικά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως η βραδιά μετά τον τελικό ήταν συναισθηματικά δύσκολη, καθώς ένιωσε πως ένας μεγάλος κύκλος, που χτιζόταν για μήνες, έκλεινε ξαφνικά. «Η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκαταλείψεις γιατί ένιωσα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό, ξαφνικά θα φύγει. Η αγάπη του κόσμου όμως, ήταν τόσο μεγάλη και ήταν απίστευτο».

Στις δηλώσεις του στάθηκε ιδιαίτερα στη σκληρή δουλειά της ελληνικής αποστολής και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ και όλους τους συνεργάτες του, επισημαίνοντας ότι η εμφάνιση της Ελλάδας ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας. «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Akylas ξεκαθάρισε πως δεν ένιωσε να τον βαραίνει η πίεση των προσδοκιών, αλλά προσπάθησε να ζήσει την εμπειρία όσο πιο ουσιαστικά μπορούσε. «Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό», τόνισε.

Με λόγια ευγνωμοσύνης αναφέρθηκε και στη στήριξη που έλαβε από το κοινό, αλλά και στην αντίδραση της οικογένειάς του μετά την εμφάνισή του στον τελικό. «Ελπίζω να σας έκανε υπερήφανους. Εγώ έδωσα ότι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Η μητέρα μου ήταν πολύ χαρούμενη, μου είπε ότι ήμουν φανταστικός. Μου έκανε και μια μεγάλη αγκαλιά. Μετά τα χθεσινά είμαστε κλονισμένοι όλοι», κατέληξε ο Αkylas.

Η επιστροφή τόσο της Ντάρα στη Σόφια όσο και του Aklylas στην Αθήνα επισφράγισε δύο διαφορετικές, αλλά έντονα φορτισμένες στιγμές της Eurovision 2026. Από τη μία, η Βουλγαρία γιόρτασε μια ιστορική πρωτιά που την έφερε για πρώτη φορά στην κορυφή του θεσμού. Από την άλλη, η Ελλάδα υποδέχθηκε με συγκίνηση τον εκπρόσωπό της, ο οποίος μπορεί να μην έφτασε στην πρώτη θέση, αλλά κατάφερε να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και να κερδίσει την αγάπη του κοινού.