Το χρηματικό ποσό των 64.850.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 81.800 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 21 Μαΐου θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
- Από τις 18 Μαΐου έως τις 22 Μαΐου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.