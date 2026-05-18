Την ημερομηνία που ανακοινώνει το νέο του κόμμα έκανε γνωστή, το πρωί της Δευτέρας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. «Ούτε νωρίς ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα», αναφέρεται στο βίντεο-ανάρτηση που έχει ποδοσφαιρικό «άρωμα».

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media βλέπουμε δύο παιδιά που αγκαλιάζονται. Έχουν στις φανέλες που φορούν τους αριθμούς 26 και 5, οι οποίοι παραπέμπουν στην ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει μια ανάρτηση το Σάββατο που έλεγε: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς».

Την Κυριακή έκανε ακόμα μια ανάρτηση που έγραφε: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Beast του Newsbeast, το όνομα έχει επιλεγεί, ενώ θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη για να την υπογράψουν οι υποστηρικτές.

Μέχρι στιγμής το σχέδιο είναι στις 27 του μηνός να καταθέσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την ιδρυτική δήλωση του νέου πολιτικού του φορέα μαζί με 300 υπογραφές στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σε εκδήλωση για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι πριν από μερικές ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη όταν γίνουν οι εκλογές».

Στόχος του νέου κόμματος δεν είναι απλώς η αντιπολίτευση στη ΝΔ, αλλά η εκλογική της ήττα, τόνισε ακόμη.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε συνδέσει την παρουσία του στο Χαλάνδρι με την πρωτοβουλία «Ιθάκη», λέγοντας ότι «τον Νοέμβριο ρίξαμε έναν σπόρο για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και οι καρποί πλέον μεγαλώνουν σε όλη τη χώρα». Υποστήριξε ότι τότε η ανάγκη ήταν για ισχυρή αντιπολίτευση, ενώ σήμερα το ζητούμενο είναι μια παράταξη ικανή να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.