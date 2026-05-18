Ο Ροντινέϊ βρήκε δίχτυα για τον Ολυμπιακό απέναντι σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μέσα σε ένα διάστημα οκτώ ημερών.

Τα δέκα γκολ στην ελληνική Λίγκα έφτασε ο Ροντινέϊ με αυτό που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΚ. Ωστόσο το πλέον σημαντικό επίτευγμά του πρώτου σκόρερ (έχοντας 4 γκολ) στα Play Offs για τους Πειραιώτες – όπως προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά της Διοργανώτριας Αρχής – ήταν πως κατάφερε να σκοράρει απέναντι σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών.

Η πιο κοντινή ημερολογιακή επίδοση έχει επιτευχθεί από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος στα Play Offs της σεζόν 2019-20 είχε σκοράρει στην εκτός εδρας νίκη (1-0) επί του ΠΑΟΚ, στην εντός έδρας νίκη (3-0) επί του Παναθηναϊκού και στη εκτός έδρας νίκη (2-1) επί της ΑΕΚ από τις 7 μέχρι τις 28 Ιουνίου. Το απόλυτο ρεκόρ σε διαδοχικά γκολ σε ντέρμπι ανήκει στον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο οποίος βρήκε δίχτυα σε πέντε σερί τη σεζόν 2001-02!

Ο Ροντινέϊ – που βρήκε γκολ σε 3 σερί ντέρμπι – αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τα χρώματα του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου 2023 στην αναμέτρηση Ιωνικός – Ολυμπιακός 0-3 για το Πρωτάθλημα. Έβαλε το πρώτο του γκολ με τους Ερυθρόλευκους την 1η Οκτωβρίου 2023 στην αναμέτρηση ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 0-3.