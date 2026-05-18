Για την αναπαραγωγή της συνέντευξής του από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου τονίζοντας ότι «αναγνωρίζεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ η ενεργειακή πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι παραχώρησε τη συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. «Είπε το “ναι” στη μετάβαση στην ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον».

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδας.

Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο κ. Παπασταύρου περιγράφει την «ενεργειακή διπλωματία» ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.