Κατά της Μαρίας Καρυστιανού στράφηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης το πρωί της Δευτέρας 18/5. Την κατηγόρησε πως χτίζει ένα κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο και δήλωσε πως ανταγωνίζεται τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Σε συνέντευξή του στο Action 24 ο υπουργός Υγείας επεσήμανε «τώρα έρχεται η Καρυστιανού και δείχνει να είναι ο αυθεντικός εκπρόσωπος του φιλορωσικού κλίματος στο οποίο μέχρι τώρα βασικός εκφραστής ήταν ο Βελόπουλος και μετά η Νίκη».

«Η κυρία Καρυστιανού ήταν με τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης – για να είσαι αυτό είσαι φίλος του καθεστώτος, η Ρωσία δεν είναι καμιά δημοκρατική χώρα με τη δυτική έννοια – έχει και τον Θανάση Αυγερινό που έχει δώσει μάχες 4 χρόνια για το πώς κερδίζει η Ρωσία στην Ουκρανία, δικαίωμά του. Η κυρία Καρυστιανού χτίζει κόμμα με έντονο το φιλορωσικό στοιχείο και αυτό σημαίνει μεγάλος ανταγωνισμός για τον Βελόπουλο γιατί αυτοί από κάτω θα έχουν σήματα στα μοναστήρια, στις παρέες τις φιλορωσικές και αντιεμβολιαστικές, εκεί έχει μεγάλη πέραση η Καρυστιανού» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ο Βελόπουλος είχε επενδύσει στα Τέμπη αλλά τώρα δεν τα αναφέρει πολύ γιατί προφανώς κερδίζει εκεί η Καρυστιανού» επεσήμανε.

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με την ανάρτησή του την Κυριακή για με τα ρωσικά bots, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε «δεν θυμάστε τι είχε γίνει με το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο και είχε πει η εθνική επιτροπή κυβερνοασφάλειας ότι είχαμε στην Ελλάδα εκατομμύρια λογαριασμών ψεύτικων που αποδείχθηκε ότι ήταν από ξένη χώρα; Η πιθανότερη εκδοχή των bots αυτών ήταν από τη Ρωσία. Θυμίζω ότι ο Πούτιν έχει κατηγορηθεί σε σειρά χωρών για παρέμβαση στις εκλογές. Όμως ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος από τότε. Έχει φύγει η Ελλάδα από εκείνο το σημείο με τα ξυλόλια και τις θεωρίες συγκάλυψης».

Παράλληλα, μίλησε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στη διαγραφή Πολάκη και την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα τονίζοντας «με τη διαγραφή Πολάκη ο Φάμελλος προσπαθεί να τον εμποδίσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη σφραγίδα και ό,τι αυτό σημαίνει».

«Η αίσθηση από τον εξώστη (σ.σ. κατά την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού) είναι ότι ο Τσίπρας δεν πολύ θέλει και πολλούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μην βρεθούν αμανάτι να μην τους θέλει ούτε ο Τσίπρας, να μην έχουν κόμμα και να έχουν πλακωθεί και να χαιρετήσουν όλοι μαζί παρέα από την πολιτική» είπε και αναγνώρισε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει καλή επικοινωνιακή ομάδα.

«Ο Πολάκης ξέρει ότι ο Τσίπρας δεν τον θέλει. Άρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει στον Τσίπρα και αυτός κάνει face control ο Πολάκης μένει εκτός πολιτικής. Ή θα μπορέσει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και να πάει ανταγωνιστικά με τον Τσίπρα ως έξαλλος ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να είναι η ήρεμη εκδοχή της ριζοσπαστικής αριστεράς ή θα πρέπει να πάει σπίτι του» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι περίμενε τη διαγραφή του, ο Φάμελλος τον πρόλαβε. Έχουμε να δούμε επεισόδια εκεί, τη διάσπαση του ατόμου θα δούμε». «Αν πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ – στις εσωκομματικές εκλογές είχε πάρει 43% – έχει νόημα. Να φτιάξει από την αρχή κόμμα το βλέπω δύσκολο. Το κόμμα θέλει πειθαρχία και λεφτά, ο Πολάκης είναι άναρχος, ξυπνάει τη νύχτα και κάνει αναρτήσεις, το κόμμα είναι δύσκολο πράγμα» δήλωσε.

