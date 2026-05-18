Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, ο οποίος δέχεται έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματος του να αποχωρήσει, ύστερα από ηχηρή ήττα των Εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, δεν θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του Ντέιβιντ Λάμι.

Οι βαριές απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις εκλογές της 7ης Μαΐου οδήγησαν σχεδόν το ένα τέταρτο των βουλευτών του να ζητήσουν την αποχώρηση του Στάρμερ, και δύο αντίπαλοί του ήδη διεκδικούν ανοιχτά να τον αντικαταστήσουν, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, κάτι που έχει ωθήσει προς τα πάνω το κυβερνητικό κόστος δανεισμού.

«Δεν θα υπάρξει χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λάμι στο Sky News, διευκρινίζοντας ότι είχε μιλήσει δύο φορές χθες, Κυριακή, με τον πρωθυπουργό.

Ο Γουές Στρίτινγκ, που είναι μέλος του βρετανικού κοινοβουλίου και παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε το Σάββατο ότι θα μετάσχει σε οποιαδήποτε επίσημη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στάρμερ. Επίσης ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να εξασφαλίσει μια έδρα στο κοινοβούλιο πράγμα που θα του επιτρέψει να μετάσχει επίσης στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι σκοπεύει να αγωνιστεί κατά οποιασδήποτε τέτοιας διαδικασίας για την αποχώρησή του. Για να ξεκινήσει αυτή απαιτείται ένα μέλος του κοινοβουλίου που αμφισβητεί την εξουσία του αρχηγού του κόμματος και θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία να εξασφαλίσει την υποστήριξη 81 βουλευτών, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20% των εκλεγμένων μελών του Εργατικού Κόμματος στο κοινοβούλιο.