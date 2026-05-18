Καταλυτικό και γεωστρατηγικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη -και ευρύτερα η Ελλάδα- σε μια περίοδο αναταράξεων στο διεθνές περιβάλλον, καθώς λόγω της θέσης της έχει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος για τα διεθνή δίκτυα που σχεδιάζονται, όπως ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης (IMEC).

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε σήμερα, από το βήμα εκδήλωσης της εφημερίδας «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας, σύμφωνα με τον οποίο η πόλη αποτελεί σημείο αναφοράς για τις μεταφορές, το εμπόριο, την ενέργεια και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο Διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο Διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου.

«Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φυσικά, την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, η οποία τελευταία έχει αποκτήσει δυναμική που υπερβαίνει τα εθνικά όρια. Με σκοπό τη λειτουργία αυτών των διαδρόμων, υλοποιούνται έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, κυρίως του CEF (σ.σ. Μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη”/” Connecting Europe” Facility). Σε αυτά περιλαμβάνονται οι γραμμές Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας και Πύθιο-Ορμένιο/Αλεξανδρούπολη. Για το δεύτερο μάλιστα, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη παρέλαβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιταγή χρηματοδότησης, ύψους 277 εκατ. ευρώ» υπογράμμισε ο κ. Δήμας.

Συμπλήρωσε, δε, πως στην ενότητα των σιδηροδρομικών έργων προέχει η πλήρης αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας- Θεσσαλονίκης, μετά τις καταστροφικές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» τον Σεπτέμβριο του 2023. «Έργα, που μαζί με την αποκατάσταση των οδικών υποδομών σε 1.007 σημεία στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, αγγίζουν σε κόστος τα 1,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 550 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μετά από προσωπική μάχη του πρωθυπουργού» είπε.

Έτοιμη προς το τέλος Ιουλίου η επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό, βάσει χρονοδιαγράμματος το fly over

Στο μεταξύ, μέσα στο καλοκαίρι και πιθανώς μέχρι το τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, η οποία θα προσθέσει 4,8 χλμ. γραμμής και πέντε νέους σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη, Μίκρα), όπως υπενθύμισε ο υπουργός. Όπως διευκρίνισε ο κ. Δήμας, το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν μήνα από σήμερα και θα ακολουθήσουν -βάσει προγραμματισμού- οι δοκιμές. Η νέα γραμμή θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 85.000 επιβάτες και αναμένεται επιπλέον μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων οχημάτων στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 10.500 αυτοκίνητα ημερησίως.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συνεισφορά του αρμόδιου υφυπουργού, Νίκου Ταχιάου, τόσο στην έναρξη της κυκλοφορίας του Μετρό συνολικά, όσο και στην επέκταση προς Καλαμαριά. Σημείωσε, δε, ότι θα προχωρήσει άμεσα η ανάπλαση της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, με στόχο όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθεί ένα έργο «που οι Θεσσαλονικείς αναμένουν επί δεκαετίες».

Βάσει χρονοδιαγράμματος, σε περίπου έναν χρόνο από σήμερα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας, γνωστή ως fly over, την οποία ο κ. Δήμας χαρακτήρισε ως το πιο καινοτόμο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα, τόσο από κατασκευαστικής άποψης όσο και λόγω του γεγονότος ότι η λειτουργία των εργοταξίων έχει άμεση συνέπεια στην κυκλοφορία.

«Πάνω από το 50% του φυσικού αντικειμένου του έργου έχει ολοκληρωθεί και εργαζόμαστε με στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός χρονοδιαγράμματος, σε έναν χρόνο από σήμερα. Προβλέπεται να διπλασιαστεί η χωρητικότητα του οδικού άξονα, από 5.000 σε 10.000 οχήματα» τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι δύο κατασκευαστικές εταιρείες έχουν υπερβάλλει εαυτόν, ώστε να μην προκαλέσουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό, σε συνεργασία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στον ΟΑΣΘ, τέλος, συνεχίζεται το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Όσον αφορά τη σχολική στέγη, αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 17 σχολεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ- ΚΤΥΠ (16 εξ αυτών στον νομό Θεσσαλονίκης και ένα στην Πιερία). Είπε, δε, πως στις συμβάσεις με τους ιδιώτες προβλέπεται -κι αυτό είναι μια από τις πρώτες φορές που συμβαίνει- και η συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω της ΚΤΥΠ, σε συνεργασία με υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και όλους τους δήμους, υλοποιεί και το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στην πρώτη φάση του προγράμματος, υπενθύμισε, ανακαινίσθηκαν 80 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία (430 σε όλη την Ελλάδα), ενώ στη νέα εντάχθηκαν ακόμη 27 σχολικές μονάδες στην Περιφέρεια, εκ των οποίων 21 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συνολικά, στις δύο φάσεις του «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζουν όψη 107 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Έπονται η τρίτη και τέταρτη φάση στο επόμενο διάστημα.

«Με όλα τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται, η Θεσσαλονίκη, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα εισέρχονται σε μια νέα εποχή ουσιαστικής βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αναδεικνύονται ως (…)πρότυπο βιώσιμης προοπτικής -τολμώ να πω- για όλη τη χώρα» υπογράμμισε.

Σε λιγότερο από δύο μήνες σε κυκλοφορία στο σύνολό του ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας

Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αποτελεί επίσης η βελτίωση των οδικών προσβάσεων προς τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους, ώστε να ενισχυθεί η πολυτροπικότητα των ευρωπαϊκών διαδρόμων, τμήμα των οποίων είναι η Εγνατία Οδός και η ΠΑΘΕ, καθώς και η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας.

«Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού συνεπάγεται τον εκσυγχρονισμό του Αυτοκινητόδρομου που διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε λίγους μήνες θα συνδεθεί με τον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας, Ε65, κοντά στα Γρεβενά» σημείωσε και συμπλήρωσε ότι ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος θα αλλάξει τον οδικό χάρτη της ηπειρωτικής Ελλάδας, συνδέοντας απευθείας τον άξονα ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

«Αυτή τη στιγμή, η πρόοδος κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου βρίσκεται στο 95% και απομένει το τελευταίο βόρειο τμήμα, μήκους περίπου 46 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, που είναι και το δυσκολότερο, αφού διασχίζει μια ορεινή περιοχή μοναδικού φυσικού κάλλους. Σε λιγότερο από δύο μήνες, ο Ε65 θα παραδοθεί στο σύνολό του στην κυκλοφορία» γνωστοποίησε, υπενθυμίζοντας ότι έχουν δρομολογηθεί δύο ακόμη σημαντικά οδικά έργα σε Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία: η αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης- Έδεσσας και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη.