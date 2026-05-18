Παλιά έφευγα από το σπίτι και γύριζα πίσω αν διαπίστωνα ότι είχα ξεχάσει το πορτοφόλι. Αργότερα, αυτή τη θέση, την πήρε το κινητό. Έγινε το νέο πορτοφόλι, η συσκευή που είχα πάντα μαζί μου όταν ήθελα να πληρώσω, να περάσω από ένα ταμείο, να κάνω μια γρήγορη αγορά μέσα στην ημέρα.

Τώρα, αυτή η κίνηση έχει μεταφερθεί ακόμη πιο κοντά. Στον καρπό. Το κατάλαβα το πρωί, αγοράζοντας καφέ. Αντί να βγάλω κινητό ή να ψάξω κάρτα, σήκωσα απλώς το χέρι προς το τερματικό. Η πληρωμή έγινε γρήγορα, χωρίς καμία ειδική τελετουργία γύρω της. Κανείς στην ουρά δεν έδειξε να το προσέχει ιδιαίτερα. Εγώ όμως το πρόσεξα, γιατί ήταν από εκείνες τις στιγμές που μια τεχνολογική ευκολία παύει να φαίνεται εντυπωσιακή και αρχίζει να μοιάζει αυτονόητη.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι το ρολόι που το έκανε αυτό δεν είναι ένα fashion smartwatch, φτιαγμένο πρωτίστως για στιλ και καθημερινή χρήση. Είναι ένα ρολόι σχεδιασμένο για μαραθωνοδρόμους. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται η λεπτομέρεια που κάνει αυτό το review πιο ενδιαφέρον.

Ελαφρύ στον καρπό, με λουράκι που τραβά τα βλέμματα

Το Huawei Watch GT Runner 2 ζυγίζει μόλις 34,5 γραμμάρια χωρίς λουράκι και περίπου 43,5 γραμμάρια μαζί με το πλεκτό AirDry strap. Είναι ενδεχομένως το ελαφρύτερο metal running watch στην κατηγορία του και αυτό δεν φαίνεται μόνο στα χαρτιά.

Το πάχος του περιορίζεται στα 10,7 mm, όταν, για παράδειγμα, το Garmin Forerunner 970 φτάνει τα 12,9 mm. Η διαφορά μπορεί να μοιάζει μικρή ως αριθμός, όμως στον καρπό γίνεται αισθητή από την πρώτη κιόλας ημέρα, ειδικά όταν το φοράς πολλές ώρες ή όταν τρέχεις.

Η Huawei έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στο πώς κάθεται το ρολόι στο χέρι και όχι μόνο στο πόσο «premium» δείχνει. Η μπροστινή κάσα είναι από κράμα τιτανίου, με λεπτή κατασκευή και τεχνολογία nanomolding, ώστε να συνδυάζει χαμηλό βάρος με ανθεκτικότητα. Η οθόνη προστατεύεται από Kunlun Glass 2ης γενιάς, ένα υλικό που η Huawei χρησιμοποιεί και στα κορυφαία smartphones της, ενώ η φωτεινότητα φτάνει έως τα 3.000 nits, κάτι που κάνει την χρήση του εύκολη ακόμη και κάτω από έντονο ήλιο.

Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, είναι το λουράκι. Το AirDry Woven strap δεν είναι απλώς μια πιο πολύχρωμη επιλογή για να δείχνει διαφορετικό το ρολόι. Έχει μικρά ανοίγματα στην ύφανσή του, ώστε ο καρπός να «αναπνέει» καλύτερα και να παραμένει πιο άνετος, ακόμη και με ιδρώτα ή μετά από πολλές ώρες χρήσης.

Και εδώ έρχεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του σχεδιασμού: παρότι μιλάμε για ένα καθαρόαιμο running watch, δεν προσπαθεί να δείχνει αυστηρά αθλητικό. Το χρωματιστό λουράκι μπορεί αρχικά να μοιάζει σαν αντίφαση, αλλά τελικά είναι μέρος της ταυτότητάς του. Του δίνει χαρακτήρα, το κάνει πιο καθημερινό και, το πιο εντυπωσιακό, ταιριάζει εξίσου φυσικά σε γυναικείο και ανδρικό καρπό.

Η ευκολία των πληρωμών

Το GT Runner 2 υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω NFC και Curve Pay, απευθείας από τον καρπό. Αυτή είναι και η λειτουργία που με έκανε να το δω διαφορετικά από την πρώτη κιόλας μέρα, όταν πλήρωσα χωρίς να βγάλω ούτε κινητό ούτε πορτοφόλι.

Η νέα υπηρεσία Curve Pay έρχεται να καλύψει ένα κενό που για αρκετούς κατόχους Huawei συσκευών ήταν σημαντικό. Λειτουργεί ως ενιαίο ψηφιακό πορτοφόλι: συνδέεις τις κάρτες σου, επιλέγεις ποια θέλεις να χρεωθεί και πληρώνεις φέρνοντας απλώς το ρολόι κοντά στο τερματικό. Η λειτουργία είναι πλέον διαθέσιμη και στην Ελλάδα!

Το δοκίμασα σε καφετέρια, σε σούπερ μάρκετ, σε εστιατόριο, ακόμη και στο κομμωτήριο. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάστηκε να ψάξω στη τσέπη, να βγάλω κινητό ή να ανοίξω πορτοφόλι. Η κίνηση είναι τόσο απλή που, μετά από λίγες φορές, σταματάς να την αντιμετωπίζεις σαν «λειτουργία» και αρχίζεις να τη θεωρείς μέρος της ρουτίνας σου. Και όταν μια ευκολία γίνεται τόσο φυσική ώστε να μην τη σκέφτεσαι πια, τότε έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιείς τη συσκευή.

Τι ξέρει το ρολόι που εσύ αγνοείς

Φοράω το GT Runner 2 συνέχεια και αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο δεν ήταν μια μεμονωμένη μέτρηση, αλλά το συνολικό πορτρέτο που αρχίζει να χτίζει για εμένα όσο περνούν οι μέρες. Δεν σου δείχνει απλώς πόσους παλμούς έχεις ή πόσες ώρες κοιμήθηκες. Παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό, το HRV, το SpO2, τα επίπεδα stress μέσα στη μέρα και τον ύπνο με τρόπο αρκετά αναλυτικό ώστε να σε βάλει στη διαδικασία να ξανασκεφτείς συνήθειες που μέχρι χθες θεωρούσες δεδομένες.

Το sleep tracking, ειδικά, είναι από εκείνες τις λειτουργίες που στην αρχή τις κοιτάς από περιέργεια και μετά αρχίζεις να τις παίρνεις πιο σοβαρά. Βλέπεις πώς επηρεάζεται ο ύπνος σου από την ώρα που κοιμήθηκες, από μια πιο πιεστική ημέρα, από την προπόνηση ή ακόμη και από μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου.

Και δεν χρειάζεται να ετοιμάζεσαι για αγώνα για να βρεις αξία σε όλα αυτά. Αρκεί να ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου.

Φτιαγμένο για μαραθώνιο. Ακόμα κι αν δεν τρέχεις

Το GT Runner 2 είναι ένα ρολόι φτιαγμένο για τρέξιμο. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τις λειτουργίες του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο η Huawei έχει προσπαθήσει να λύσει πρακτικά προβλήματα που γνωρίζει καλά όποιος τρέχει σε πραγματικές συνθήκες: χαμένο σήμα, αστάθεια στο GPS, αλλαγές ρυθμού, ανάγκη για καθοδήγηση και σωστή αποκατάσταση.

Η νέα 3D Floating Antenna έχει σχεδιαστεί για πιο ακριβή καταγραφή διαδρομής, ρυθμού και απόστασης, ακόμη και σε δύσκολα περιβάλλοντα, όπως δρόμοι με ψηλά κτίρια ή περάσματα όπου το σήμα συνήθως δυσκολεύεται.

Από εκεί και πέρα, η μέτρηση running power και το Intelligent Marathon Mode δείχνουν ότι το ρολόι δεν απευθύνεται μόνο σε κάποιον που θέλει να μετρήσει βήματα ή θερμίδες. Απευθύνεται σε κάποιον που θέλει να καταλάβει πώς τρέχει, πότε πιέζει σωστά, πότε υπερβάλλει και πότε πρέπει να κάνει πίσω.

Αν τρέχεις συστηματικά, εδώ υπάρχει βάθος που δεν εξαντλείται εύκολα. Αν δεν τρέχεις, όλη αυτή η τεχνολογία παραμένει εκεί, αθόρυβα, κάνοντας το ρολόι να μοιάζει πιο ικανό από όσο ίσως χρειάζεσαι σήμερα.

Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί ένα καλό running watch δεν σε πιέζει να γίνεις μαραθωνοδρόμος. Σου αφήνει όμως ανοιχτή την πόρτα.

Για όσους τρέχουν

Στην ουσία του, το GT Runner 2 είναι ένα εργαλείο για δρομείς. Ο σχεδιασμός, οι λειτουργίες υγείας, οι πληρωμές και η καθημερινή άνεση είναι σημαντικά στοιχεία, όμως ο βασικός του χαρακτήρας φαίνεται όταν αρχίζεις να το χρησιμοποιείς στην προπόνηση.

Το ρολόι δίνει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως running power και καρδιακό ρυθμό, βοηθώντας σε να καταλάβεις όχι μόνο πόσο γρήγορα τρέχεις, αλλά και πόσο σωστά πιέζεις το σώμα σου. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σε προπονήσεις όπως το interval running, όπου η ισορροπία ανάμεσα στην ένταση και την αποκατάσταση κάνει τη διαφορά.

Ο Professional Running Coach 2.0 και τα Smart Training Plans προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο καθοδήγησης, με προτάσεις που προσαρμόζονται στον στόχο, στις διαθέσιμες ημέρες προπόνησης και στο επίπεδο του δρομέα. Μετά την προπόνηση, το Dynamic Recovery Time σε βοηθά να καταλάβεις αν το σώμα σου είναι έτοιμο να πιέσει ξανά ή αν χρειάζεται ξεκούραση, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία όπως ο ύπνος, το stress και η κόπωση.

Με λίγα λόγια, δεν καταγράφει απλώς μια διαδρομή. Σε βοηθά να καταλάβεις τι έκανες, πώς αντέδρασε το σώμα σου και τι χρειάζεται να κάνεις στη συνέχεια.

Αυτονομία που σε αφήνει ήσυχο

Η αυτονομία είναι ένα από τα σημεία όπου το GT Runner 2 δείχνει πολύ δυνατό. Η Huawei αναφέρει έως 7 ημέρες τυπικής χρήσης και έως 14 ημέρες ελαφριάς χρήσης, ενώ σε υπαίθριες προπονήσεις με ενεργό τον εντοπισμό υψηλής ακρίβειας φτάνει έως τις 32 ώρες. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ζεις με τον φορτιστή δίπλα σου ούτε να σκέφτεσαι διαρκώς αν έχεις αρκετή μπαταρία.

Πόσο κοστίζει

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 κυκλοφορεί στην Ελλάδα με τιμή 399 ευρώ. Για σύγκριση, το Garmin Forerunner 970, με titanium case και αντίστοιχο προσανατολισμό προς το running κοινό, κοστίζει 749,99 ευρώ στην ελληνική αγορά.

Η διαφορά τιμής είναι μεγάλη και κάνει το GT Runner 2 ιδιαίτερα ενδιαφέρον για όποιον ψάχνει ένα προπονητικό ρολόι με premium κατασκευή, εξελιγμένες μετρήσεις και πολύ δυνατή αυτονομία, χωρίς να περάσει στην περιοχή των 700+ ευρώ.

Αυτό ενισχύει το value for money του πακέτου, ειδικά για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει το ρολόι όχι μόνο ως wearable καθημερινότητας, αλλά και ως εργαλείο προπόνησης από την πρώτη μέρα.

Συμπέρασμα

Αν τρέχεις, το GT Runner 2 είναι από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του. Είναι ελαφρύ, ανθεκτικό, με πολύ καλή αυτονομία, προηγμένες δρομικές λειτουργίες, αναλυτικά δεδομένα υγείας και δυνατότητα ανέπαφων πληρωμών από τον καρπό. Δεν προσπαθεί απλώς να είναι ένα όμορφο smartwatch με μερικές αθλητικές λειτουργίες. Είναι πρώτα running watch και μετά όλα τα υπόλοιπα.

Αν δεν τρέχεις, εξακολουθεί να έχει νόημα. Γιατί παραμένει ένα premium smartwatch που φοριέται άνετα όλη μέρα, παρακολουθεί ουσιαστικά την καθημερινή σου κατάσταση, σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τον ύπνο, το stress και την αποκατάστασή σου, ενώ σου δίνει και την ευκολία των πληρωμών χωρίς κινητό ή πορτοφόλι.

Αυτό που μου έμεινε τελικά από το GT Runner 2 είναι ότι καταφέρνει να χωρέσει αυτή τη λογική της ακρίβειας, της αντοχής και της προετοιμασίας σε ένα ρολόι που μπορείς να φοράς κάθε μέρα.

Στον καφέ, στη δουλειά, στο ποτό, στον ύπνο.

Και κάπως έτσι, ένα running watch καταλήγει να γίνεται κάτι περισσότερο από εργαλείο για τρέξιμο. Γίνεται μια συσκευή που σε ακολουθεί παντού, χωρίς να σου θυμίζει διαρκώς ότι είναι εκεί.