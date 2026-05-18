Για δύο ολόκληρα χρόνια, η εικόνα στο παραποτάμιο σπήλαιο του Αγγίτη στη Δράμα προκαλούσε ανησυχία και θλίψη στους ανθρώπους που γνώριζαν τη φυσική του μεγαλοπρέπεια. Το νερό, το στοιχείο που καθορίζει την ύπαρξη, την ιστορία και τη μοναδικότητα του σπηλαίου, είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Οι καταρράκτες είχαν σιγήσει, η ροή του ποταμού είχε περιοριστεί δραματικά και το οικοσύστημα έμοιαζε να δοκιμάζει τα όριά του απέναντι σε μια παρατεταμένη περίοδο ανομβρίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Σήμερα, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις του φετινού χειμώνα επανέφεραν το νερό στις υπόγειες διαδρομές του σπηλαίου, αποκαθιστώντας σταδιακά τη φυσική ισορροπία ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της ελληνικής φύσης. Το σπήλαιο του ποταμού Αγγίτη, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Δράμας, στην τοπική κοινότητα Κοκκινογείων του δήμου Προσοτσάνης, εντυπωσιάζει και πάλι τους χιλιάδες επισκέπτες που το διασχίζουν παρακολουθώντας από κοντά την υπόγεια πορεία του νερού κάτω από τους επιβλητικούς σταλακτίτες.

Ο προϊστάμενος του τμήματος Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού του δήμου Προσοτσάνης Κυριάκος Παπαδόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν κρύβει την ικανοποίησή του για τη θεαματική μεταμόρφωση του σπηλαίου. «Η εικόνα, τα προηγούμενα χρόνια ήταν όντως στενάχωρη. Χωρίς το νερό, το φυσικό τοπίο του σπηλαίου και του περιβάλλοντα χώρου είχε μεταβληθεί. Ήταν μεγάλη, μάλιστα, η έκπληξη εκείνων των επισκεπτών που είχαν έρθει ξανά στο σπήλαιο και θυμόνταν το νερό να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο και ξαφνικά διαπίστωναν πως το νερό ήταν πραγματικά ελάχιστο», τονίζει.

Η επιστροφή του νερού άλλαξε ξανά την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του σπηλαίου. Οι φυσικοί σχηματισμοί αντανακλώνται και πάλι πάνω στην επιφάνεια του ποταμού, ενώ το υπόγειο τοπίο αποκτά ξανά τη χαρακτηριστική υγρασία και τη ζωντάνια που το καθιστούν μοναδικό στην Ελλάδα.

Τον φετινό χειμώνα, το σπήλαιο παρέμεινε κλειστό για δύο ολόκληρους μήνες, καθώς η στάθμη του ποταμού στο εσωτερικό του είχε ανέβει σημαντικά, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση. Για αρκετές ακόμη ημέρες υπολειτουργούσε, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό, που σε άλλες περιπτώσεις θα θεωρούνταν πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε από τους ανθρώπους του σπηλαίου ως μια ένδειξη ότι το οικοσύστημα επανέρχεται στους φυσικούς του ρυθμούς. «Το σπήλαιο έχει τη μοναδική ικανότητα να αναγεννάται από μόνο του», υπογραμμίζει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπαδόπουλος. «Το γεγονός ότι κάποιους μήνες τον χρόνο παραμένει κλειστό και δεν υπάρχει καμία ανθρώπινη παρουσία ή παρέμβαση διατηρεί τη φυσική ισορροπία του», προσθέτει.

Τα σημάδια της κλιματικής κρίσης

Πριν από δύο χρόνια, η στάθμη του νερού είχε φτάσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών. Κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο του 2024 οι σπηλαιολόγοι του ΕΟΣ Καβάλας, οι οποίοι πραγματοποιούν τακτικές εξερευνήσεις στο μη επισκέψιμο τμήμα του σπηλαίου, διαπίστωσαν με ανησυχία ότι το μοναδικό παραποτάμιο σπήλαιο της χώρας ήταν σχεδόν στεγνό.

Σε ανακοίνωσή τους τότε ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Είναι η πιο χαμηλή στάθμη νερού που έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια των επισκέψεών μας. Η μείωση αυτή οφείλεται στις αυξημένες θερμοκρασίες και τις μειωμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, δείγμα προφανώς των δεινών που οι αλόγιστες ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν στους καρστικούς υδροφορείς και το παγκόσμιο κλίμα».

Το σπήλαιο του Αγγίτη λειτουργεί ουσιαστικά σαν ένας φυσικός δείκτης των κλιματικών μεταβολών που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Η ύπαρξή του εξαρτάται άμεσα από τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στο οροπέδιο του Νευροκοπίου και στο Φαλακρό όρος.

«Οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν καθοριστικά την πρόσβαση στο ποτάμιο σπήλαιο», εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος και συμπληρώνει: «Συνήθως είναι ανοιχτό εννέα με δέκα μήνες τον χρόνο. Υπήρχε βέβαια μια χρονιά που το σπήλαιο έμεινε κλειστό εφτά ολόκληρους μήνες καθώς οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο πολλές, με αποτέλεσμα να μην έχει κατέβει για πολύ καιρό η στάθμη του ποταμού. Επιπλέον, οι χιονοπτώσεις επηρεάζουν το σπήλαιο, αφού με το λιώσιμο του χιονιού σχηματίζονται μεγάλες ποσότητες νερού που το διαπερνούν βρίσκοντας διέξοδο στον κάμπο».

Ωστόσο, τα δύο προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, δεν έκλεισε καθόλου, ένα γεγονός που αποτυπώνει με σαφήνεια τη μεταβολή των υδρολογικών συνθηκών στην περιοχή.

Ένα υπόγειο μνημείο της φύσης και της ιστορίας

Το σπήλαιο δημιουργήθηκε μέσα από τη διάβρωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων του όρους Φαλακρού. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, το νερό ακολουθεί μια υπόγεια διαδρομή περίπου 12 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από τις καταβόθρες της κλειστής λεκάνης του Νευροκοπίου, όπου συγκεντρώνονται τα νερά από τις βροχές και τα χιόνια του χειμώνα, πριν καταλήξει στην πεδιάδα της Δράμας.

Μόλις το 1978 Έλληνες και Γάλλοι σπηλαιολόγοι κατάφεραν να προχωρήσουν στα πρώτα 500 μέτρα του σπηλαίου, καταδυόμενοι στο νερό. Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί περίπου 12 χιλιόμετρα και έχουν χαρτογραφηθεί τα 10. Από το 2000, όταν ξεκίνησε η οργανωμένη λειτουργία του, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στα πρώτα 500 μέτρα της υπόγειας διαδρομής.

Ο επισκέπτης κινείται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο, παρακολουθώντας το ποτάμι να κυλά στο εσωτερικό του σπηλαίου κάτω από λευκούς και κόκκινους σταλακτίτες εντυπωσιακών σχηματισμών. Η μεγαλοπρεπής «Αίθουσα του Τροχού» δεσπόζει στο εσωτερικό του σπηλαίου και οφείλει το όνομά της σε έναν ξύλινο υδραυλικό τροχό διαμέτρου οχτώ μέτρων, ο οποίος χρησιμοποιούνταν από την οθωμανική εποχή για την άρδευση της περιοχής.

Η ιστορία του χώρου, ωστόσο, χάνεται πολύ βαθύτερα στον χρόνο. Το σπήλαιο υπήρξε καταφύγιο ανθρώπων και ζώων ήδη από την προϊστορική εποχή. Η αρχαιολογική έρευνα έφερε στο φως σημαντικά παλαιολιθικά και παλαιοντολογικά ευρήματα, πολλά από τα οποία εκτίθενται σήμερα στο αρχαιολογικό μουσείο της Δράμας.

Τα οστά που βρέθηκαν στο εσωτερικό του αποκαλύπτουν ότι πριν από περίπου 30.000 χρόνια στον χώρο παγιδεύτηκαν άλογα, ελάφια, δασύμαλλοι ρινόκεροι και μαμούθ. Παράλληλα, στην «Αίθουσα του Τροχού» εντοπίστηκαν εστίες προϊστορικών κτηνοτρόφων, πήλινα οικιακά σκεύη, εργαλεία και κοσμήματα από θαλασσινά κοχύλια, χρονολογημένα στην 4η χιλιετία π.Χ.

Το φυσικό περιβάλλον γύρω από το σπήλαιο παραμένει εξίσου εντυπωσιακό. Από το τοξωτό άνοιγμα της εξόδου, τα νερά ξεχύνονται στον κάμπο δημιουργώντας μια μικρή όαση με λεύκες, ιτιές και πλούσια βλάστηση. Στο οικοσύστημα του σπηλαίου ζουν ή φιλοξενούνται περιστασιακά 37 είδη ζώων, ανάμεσά τους ψάρια, νυχτερίδες, βύδρες και μυοκάστορες.

Η επιστροφή του νερού δεν άλλαξε μόνο την εικόνα του σπηλαίου. Επανέφερε σταδιακά τη ζωή σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, που για περίπου δύο χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπο με τις συνέπειες της ξηρασίας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει σε όλους μας πόσο εύθραυστη είναι η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και στην κλιματική πραγματικότητα που διαμορφώνεται πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη.