Ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ η έναρξη της δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την οποία η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει περίπου 4 δισ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο που έχει παρουσιάσει για το διάστημα 2026-2030.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό και η ανώτατη τιμή διάθεσης ορίζεται σε €19,75 ανά Νέα Μετοχή.

Η ανακοίνωση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026 (η ΕΓΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 16 Μαΐου 2026, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(1) Την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 915.789.600 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών, εκάστη ονομαστικής αξίας 2,48€, ο αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τις 369.270.000 (οι Νέες Μετοχές) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1, στοιχείο β’ του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. Ευρώ (η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα αντληθεί μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) αφού διαιρεθεί με την Τιμή Διάθεση (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκάστης Νέας Μετοχής και θα προσδιοριστεί με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών. Τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης θα αχθεί στο σύνολό της σε πίστωση του λογαριασμού υπό τον τίτλο «Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».

(2) Ότι τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά (ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων) θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ειδική Έκθεση της 23.04.2026 του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου ΔΕΗ 2026-2030, καθώς και στο Έγγραφο Παραρτήματος IX (όπως ορίζεται κατωτέρω).

(3) Ότι οι Νέες Μετοχές θα προσφερθούν και θα κατανεμηθούν ως εξής:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η Δημόσια Προσφορά) κατά την έννοια του Άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όπως τροποποιήθηκε (ο Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων), δυνάμει ενημερωτικού εγγράφου που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο (βδ) του Κανονισμού περί Ενημερωτικών Δελτίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη χρήση της διεθνούς διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακό επίπεδο, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των σχετικών δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βάσει του Κανόνα 144A (η Ιδιωτική Τοποθέτηση, αναφερόμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά ως η Συνδυασμένη Προσφορά).

Αναφορικά με την κατανομή των Νέων Μετοχών, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Πρώτον, (i) 15% των Νέων Μετοχών, εξαιρουμένων (1) των Νέων Μετοχών που θα αποκτηθούν από την Aeolus Holdings S.à r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, δυνάμει των όρων της Ιδιωτικής Τοποθέτησης σύμφωνα με την επιστολή δέσμευσης επενδυτή της CVC ημερομηνίας 17 Μαΐου 2026 (οι «Μετοχές CVC»), και (2) των Νέων Μετοχών που θα αποκτηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους της Ιδιωτικής Τοποθέτησης βάσει επιστολής δέσμευσης επενδυτή ημερομηνίας 17 Μαΐου 2026, δυνάμει της οποίας, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου, και μαζί με τις Μετοχές CVC, οι Μετοχές Cornerstone · και οι Νέες Μετοχές, εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς), θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά, και (ii) 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς, μαζί με τις Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που εγγράφονται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Ωστόσο, ο τελικός αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκφραστεί από τους εν λόγω επενδυτές σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει την ανωτέρω κατανομή κατά τη κρίση του, βάσει της ζήτησης που θα εκφραστεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής (όπως ορίζεται κατωτέρω), και υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε τέτοια τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς να κατανεμηθούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον τέτοια ζήτηση έχει εκφραστεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Νέες Μετοχές που αρχικά επιμερίστηκαν, κατά περίπτωση, στη Δημόσια Προσφορά ή στη Ιδιωτική Τοποθέτηση αλλά δεν αναλήφθηκαν δύνανται να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που θα έχουν εγγραφεί στο άλλο σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, στο μέτρο που οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί στο εν λόγω σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και η εν λόγω ανακατανομή είναι εφικτή.

Επιπλέον, θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, ως εξής: Η κατά προτεραιότητα κατανομή Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της Euronext Securities Athens Α.Ε. (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.)) κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στο Euronext Athens στις 18.05.2026, η οποία ορίζεται ως η ημερομηνία καταγραφής για τον εν λόγω σκοπό (η Ημερομηνία Καταγραφής), ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να μπορούν να διατηρήσουν έως και το ίδιο ποσοστό συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής παρόμοιος με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι κανόνες της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στη Δημόσια Προσφορά είναι οι ακόλουθοι:

Ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της Euronext Securities Athens Α.Ε. (πρώην ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά (οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») θα δικαιούνται κατά προτεραιότητα κατανομής των Νέων Μετοχών που θα διανεμηθούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία κατά προτεραιότητα κατανομή δεν θα υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ώστε ο εν λόγω Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής να μπορεί να διατηρήσει τη μετοχική του συμμετοχή έως το υφιστάμενο επίπεδο συμμετοχής μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

Εάν η εγγραφή του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ο Κατά Προτεραιότητα Επενδυτής θα δικαιούται Κατά Προτεραιότητα Κατανομής μόνο στο βαθμό που αντιστοιχεί στη μετοχική συμμετοχή του εν λόγω επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Μετά την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή που περιγράφεται ανωτέρω, τυχόν εγγραφές Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά που δεν ικανοποιήθηκαν θα προστεθούν στις εγγραφές νέων εγγραφόμενων και θα ικανοποιηθούν αναλογικά, στο βαθμό που εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες Νέες Μετοχές.

Εάν οι εγγραφές για Νέες Μετοχές από ιδιώτες επενδυτές ή ειδικούς επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν τον συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών που τους κατανεμήθηκαν, κατόπιν εφαρμογής της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, οι εν λόγω εγγραφές θα ικανοποιηθούν αναλογικά. Μετά τον ανωτέρω υπολογισμό, ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε τέτοιο επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, υπάρχουν Νέες Μετοχές που παραμένουν ακατανέμητες, μία επιπλέον Νέα Μετοχή θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που έχουν τα μεγαλύτερα μη ικανοποιημένα κλάσματα εγγραφής ανά επενδυτή.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς, 100% των Νέων Μετοχών για τις οποίες εγγράφηκαν θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που έχουν συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά.

(4) Ότι η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

(5) Ότι η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά δεν θα υπερβαίνει τα 19,75€ ανά Νέα Μετοχή (η Μέγιστη Τιμή Διάθεσης). Η τελική τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής (η Τιμή Διάθεσης) θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το κλείσιμο της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για την Ιδιωτική Τοποθέτηση σε συμφωνία με τους συντονιστές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, θα ανακοινωθεί με ξεχωριστή ανακοίνωση και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που συμμετέχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία δύναται να ορίσει ενδεικτικό εύρος τιμής (το οποίο μπορεί να είναι ίσο με, χαμηλότερο, αλλά όχι υψηλότερο από την Μέγιστη Τιμή Διάθεσης), οπότε η Εταιρεία θα ενημερώσει δεόντως και εγκαίρως τους επενδυτές μέσω ρυθμιστικής ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί επίσης στις ιστοσελίδες της Εταιρείας και του Euronext Athens.

(6) Ότι, εάν η ονομαστική αξία της Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής καταβολής).

(7) Ότι η προθεσμία καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζει την τιμή διάθεσης και τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το Άρθρο 20(2) και το Άρθρο 25(2) του Ν. 4548/2018, υπό τις απαιτήσεις καταβολής σε σχέση με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών, όπως θα ορίζεται στο Έγγραφο Παραρτήματος IX (όπως ορίζεται κατωτέρω).

(8) Την υποβολή αίτησης εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και την πιστοποίηση της καταβολής των κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

(9) Τις εξουσιοδοτήσεις προς στελέχη της Εταιρείας να συνάψουν κάθε συμφωνία στο πλαίσιο και για την υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των επιμέρους θεμάτων σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Euronext Athens και την Euronext Securities Athens, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Euronext Athens, καθώς και την υπογραφή και υποβολή κάθε εγγράφου και τη διενέργεια κάθε πράξης ή ενέργειας κάθε φύσης για την υλοποίηση των αποφάσεων σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η ανακοίνωση για την εκκίνηση συνδυασμένης προσφοράς

Η ΔΕΗ εκκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €2,48 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €19,75 ανά Νέα Μετοχή, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (όλα τα ανωτέρω από κοινού, η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς:

Η ΔΕΗ έχει συνάψει συμφωνία με την Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δυνάμει της οποίας, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, η Ελληνικό Δημόσιο συμφώνησε να αποκτήσει, συνολικό αριθμό Νέων Μετοχών τέτοιον ώστε, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, να κατέχει συνολικά, άμεσα ή/και έμμεσα, ποσοστό 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ (οι «Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου»).

Η ΔΕΗ έχει επίσης συνάψει συμφωνία με την Aeolus Holdings S.à.r.l., οντότητα συμφερόντων κεφαλαίων τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece Μ.Α.Ε. και/ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, δυνάμει της οποίας η Aeolus Holdings S.à r.l. συμφώνησε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων, Νέες Μετοχές αξίας €1,2 δισ. (οι «Μετοχές CVC» και οι Μετοχές Ελληνικού Δημοσίου από κοινού «Μετοχές Cornerstone» και οι Νέες Μετοχές εξαιρουμένων των Μετοχών Cornerstone, οι «Μετοχές Συνδυασμένης Προσφοράς»).

Η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: (i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και (ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Σε σχέση με την Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η J.P. Morgan SE θα ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές Τοποθέτησης της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η BofA Securities Europe SA, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE θα ενεργούν ως Επικεφαλής Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP PARIBAS, η Jefferies GmbH, η Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., η Société Générale και η UniCredit Bank GmbH, Υποκατάστημα Μιλάνου, θα ενεργούν ως Aπό Κοινού Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (από κοινού οι «Διαχειριστές»).

Σε σχέση με τη Δημόσια Προσφορά, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. θα ενεργεί ως «Σύμβουλος του Εκδότη» και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η AXIA Ventures Group Ltd., η Optima bank Α.Ε., η Credia Bank Α.Ε., η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και η Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.

Η περίοδος της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, με έναρξη την 18η Μαΐου 2026 και λήξη την 20η Μαΐου 2026 στις 16:00, ώρα Ελλάδος. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (18 Μαΐου 2026 έως 20 Μαΐου 2026) θα λάβει χώρα και η Ιδιωτική Τοποθέτηση. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά, καθώς και ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα καθορισθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, βάσει της ζήτησης που θα εκδηλωθεί σε κάθε επιμέρους σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή). Παρόμοιος μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής με την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή δύναται να εφαρμοστεί στις Νέες Μετοχές που θα προσφερθούν στη Ιδιωτική Τοποθέτηση, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων κατανομής, την επενδυτική συμπεριφορά, τον επενδυτικό ορίζοντα, τη συναλλακτική δραστηριότητα, την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την αφοσίωση στην Εταιρεία των σχετικών επενδυτών.