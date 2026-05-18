Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από το Βατικανό έχει κατακλύσει τα social media τις τελευταίες ώρες, με πρωταγωνιστή τον πάπα Λέοντα, ο οποίος εμφανίζεται να συμμετέχει σε ένα από τα πιο viral trends του TikTok. Το σχετικό βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια, καθώς δείχνει τον Ποντίφικα να ακολουθεί το γνωστό «six-seven (6-7)» challenge που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στη νεολαία.

Το βίντεο ανέβηκε στην πλατφόρμα TikTok από τον Ιταλό καθολικό ιερέα και influencer Don Roberto Fiscer, ο οποίος διαθέτει μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συχνά δημοσιεύει περιεχόμενο με νεανικό χαρακτήρα.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο ιερέας βρίσκεται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου μαζί με ομάδα παιδιών τη στιγμή που περνά μπροστά τους ο πάπας Λέων. Τότε, όλοι μαζί φωνάζουν «6-7» και κάνουν τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χεριών που συνοδεύουν το trend στο TikTok.

Ο Ποντίφικας φαίνεται να ανταποκρίνεται με χαμόγελο, επαναλαμβάνοντας τη φράση και μιμούμενος τις ίδιες κινήσεις, με τα παιδιά να ξεσπούν σε ενθουσιασμό. Το στιγμιότυπο προκάλεσε αμέσως νέο κύμα σχολίων και αναπαραγωγών στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την πιο χαλαρή και προσιτή εικόνα του πάπα.

Το trend «six seven» έχει αποκτήσει τεράστια δημοτικότητα στο TikTok τους τελευταίους μήνες, κυρίως μεταξύ παιδιών και εφήβων. Αν και η φράση δεν διαθέτει συγκεκριμένη σημασία, έχει εξελιχθεί σε διαδικτυακό φαινόμενο που χρησιμοποιείται σε διάφορα χιουμοριστικά ή αυθόρμητα βίντεο. Μάλιστα, η ιστοσελίδα Dictionary.com ανέδειξε το «six seven» ως «λέξη της χρονιάς» για το 2025.