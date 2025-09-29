Ένα νέο viral trend κατακλύζει τα κοινωνικά δίκτυα και πλέον κάνει την εμφάνισή του και στις σχολικές αίθουσες της Αυστραλίας και όχι μόνο. Πρόκειται για το λεγόμενο «six seven» trend ή αλλιώς το «6 7», μια νέα φράση που χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τα παιδιά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Παρόλο που η ονομασία παραπέμπει σε αριθμούς, δεν έχει καμία σχέση με μαθηματικά. Η αποκωδικοποίηση, ωστόσο, αποδεικνύεται σχεδόν εξίσου δύσκολη.

Τι σημαίνει το 6 7;

Η τάση προέρχεται, όπως πολλές άλλες, από έναν καλλιτέχνη σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό.

Το τραγούδι του Σκρίλλα με τίτλο «Doot Doot (6 7)» περιέχει τον επαναλαμβανόμενο στίχο «6-7» και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές ως μουσικό υπόβαθρο σε βίντεο στο TikTok και το Instagram. Παράλληλα, έχει συνδεθεί με τον Αμερικανό αστέρα του μπάσκετ ΛαΜέλο Μπολ, λόγω του εντυπωσιακού του ύψους (6 πόδια και 7 ίντσες).

Έχει πλέον ενσωματωθεί στη γλώσσα της Gen Alpha, με τον ίδιο τρόπο που τα «LOL» και «YOLO» ενσωματώθηκαν στη γλώσσα των millennials.

Ωστόσο, η πραγματική του σημασία παραμένει ασαφής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει κάτι «μέτριο», για να περιγράψει κάποιον ψηλό ή απλώς ως αστείο χωρίς περιεχόμενο. Στην ουσία, δεν σημαίνει τίποτα.

Η φράση που ακούνε καθημερινά οι εκπαιδευτικοί

Ενώ οι γονείς μπορεί να το βρίσκουν ενοχλητικό, οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που το αντιμετωπίζουν καθημερινά στις αίθουσες. Κάποια σχολεία έχουν προσπαθήσει να το απαγορεύσουν, ενώ άλλα το έχουν υιοθετήσει, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Η Λία, μητέρα μαθήτριας της Ε΄ Δημοτικού, αποκάλυψε ότι οι δάσκαλοι έχουν βρει δημιουργικούς τρόπους να το χρησιμοποιούν: «Ο δάσκαλος των μαθηματικών μετρά μέχρι το 5 και αφήνει τα παιδιά να συνεχίσουν με το ‘6…7’, και μετά γελάνε όλοι».

Μια δασκάλα από τα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ επισημαίνει ότι η παιχνιδιάρικη διάθεση βοηθά στη διαχείριση της κατάστασης. Έχει μάλιστα ενσωματώσει το trend στη διδασκαλία, λέγοντας στους μαθητές: «Διαβάζουμε από τις σελίδες 6 και 7», κάνοντας και τη χαρακτηριστική κίνηση με το χέρι. Επιπλέον, έχει οργανώσει άσκηση δημιουργικής γραφής με θέμα το ίδιο το trend: μέσα σε 6-7 λεπτά, τα παιδιά πρέπει να γράψουν εξήγηση 67 λέξεων για το τι σημαίνει, πώς ξεκίνησε και πώς χρησιμοποιείται.

Αντίθετα, μια άλλη δασκάλα από τη Νέα Νότια Ουαλία προσπάθησε αρχικά να το εντάξει στη διδασκαλία της, αλλά τελικά το απαγόρευσε γιατί θεωρεί ότι δεν προσφέρει τίποτα στη συζήτηση. «Είναι αυτό το φαινόμενο του brain rot. Δεν μπορούν να εξηγήσουν τι σημαίνει…», είπε χαρακτηριστικά.

Το «6 7» αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς τα trends των κοινωνικών δικτύων διαπερνούν την καθημερινότητα, αφήνοντας τους μεγαλύτερους να αισθάνονται ότι ανήκουν πλέον στη γενιά του «τα παλιά τα χρόνια», σύμφωνα με το δημοσίευμα