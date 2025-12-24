Σαν άλλοι βοηθοί του Άγιου Βασίλη, όλο το χρόνο φτιάχνουν με μαεστρία παιχνίδια για παιδιά. Σε μια γωνιά στο Περιστέρι από το 1981 επινοούνται και κατασκευάζονται επιτραπέζια παιχνίδια.

Παιχνίδια που έχουν μεγαλώσει γενιές παιδιών και που έχουν μείνει στη μνήμη τους. «Ποιος, πού, πότε, γιατί», «Γκρινιάρης», «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα», «Κυνήγι Ερωτήσεων», «Υπέρ-Ατού» είναι μερικά από τα επιτραπέζια που έχουμε περάσει ώρες μαζί τους, έχουμε παίξει με παρέες.

Το εργοστάσιο παιχνιδιών «Δεσύλλας» είναι το μοναδικό που φτιάχνει επιτραπέζια.

Το Newsbeast βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του στην Ανθίμου Γαζή στο Περιστέρι. Εκεί καταγράψαμε την αγωνία των ανθρώπων για να προσφέρουν μια πρόταση επιτραπέζιου παιχνιδιού στα παιδιά και στην οικογένεια με αίσθημα ευθύνης. Θυμίζει λίγο εργοστάσιο… του Άγιου Βασίλη εκεί ‘οπου η φαντασία έχει κυρίαρχο ρόλο. Με γνώμονα τη γνώση και την ψυχαγωγία «γεννιούνται» συνεχώς προτάσεις που κάνουν μικρούς και μεγάλους να σαγηνεύονται παίζοντας. Οι συσκέψεις γίνονται με πολλές προτάσεις και όταν έρχεται η τελική ιδέα ξεκινά ένα ταξίδι που τελικό αποδέκτη έχει παιδικά χέρια.

Μεγάλη ευθύνη η δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού

«Το να επινοείς ένα παιχνίδι που θα κάνει ένα παιδί χαρούμενο και την οικογένειά του, είναι μεγάλη ευθύνη και ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση. Μέσα από τη διαδικασία που θα κληθεί το παιδί και το περιβάλλον του να παίξουν γεννιούνται πολλές συγκινήσεις, χτίζονται σχέσεις ενώ το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων αρχίζει να ανεβαίνει», λέει χαρακτηριστικά μιλώντας στο Newsbeast ο διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της εταιρείας «Δεσύλλας» και συνεχίζει, «Ένα παιχνίδι κρύβει πάρα πολλές ώρες δημιουργίας. Το πρωταρχικό στάδιο είναι η γέννηση της ιδέας. Στη συνέχεια γίνεται ο σχεδιασμός των μηχανισμών και των μερών του παιχνιδιού. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να πούμε ότι “χτίζονται” οι οδηγίες και δημιουργείται ένα πρωτότυπο για να περάσει πλέον στο στάδιο του “play testing”. Σε αυτό το στάδιο διενεργούνται εξαντλητικοί έλεγχοι, κατά τη διάρκεια των οποίων παίζουμε το παιχνίδι με διάφορες ομάδες για να βεβαιωθούμε για την αρτιότητά του και την ομαλή διεξαγωγή του. Εναλλακτικά, αρκετές φορές βρίσκουμε σχεδιαστές παιχνιδιών, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες, οι οποίοι έχουν κάποια ιδέα, έχουν κάνει τον αρχικό σχεδιασμό και έχουν φτάσει το παιχνίδι λίγο ως πολύ σε αυτό το στάδιο. Στη συνέχεια γίνεται ο γραφιστικός σχεδιασμός, η μελέτη των μερών για την αποτύπωσή τους στον υπολογιστή και η προετοιμασία για την παραγωγή. Ακολουθεί η μεταποίηση και επεξεργασία τους ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους. Κουτί, ταμπλό, κάρτες, τράπουλες, αφίσες, πιόνια και ζάρια φτάνουν στο τελικό στάδιο της σύνθεσης για να πάρει το παιχνίδι την τελική του μορφή και να αναλάβει η ομάδα των πωλήσεων να το προωθήσει και να το τοποθετήσει στα ράφια».

«Κάνουμε τα όνειρα των παιδιών… παιχνίδια»

«Μια ιδέα μπορεί να γίνει επιτραπέζιο. Εδώ στη δική μας μονάδα ξεκινάνε όλα τα όνειρα των παιδιών. Ποια είναι αυτά; Ένα καλό ποιοτικό επιτραπέζιο παιχνίδι που “δένει” την οικογένεια φέρνει τη μαμά, τον μπαμπά, τον παππού, τη γιαγιά, τα αδέρφια κοντά και μοιράζονται όμορφες στιγμές γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Εμείς από την πλευρά μας βάζουμε πολύ μεράκι για να δημιουργηθούν επιτραπέζια, για να ασχοληθούν τα παιδιά μαζί τους. Παιχνίδια που θα φέρουν ερεθίσματα στην καθημερινότητα των παιδιών. Στην Ελλάδα έχουμε την κουλτούρα του παιχνιδιού, η κάθε γενιά την μεταβιβάζει στην επόμενη», αναφέρει μεταξύ άλλων, ο διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της εταιρείας «Δεσύλλας», Χρήστος Τζαφόλιας.

Η διαδικασία

Το Newsbeast κατέγραψε όλη τη διαδικασία από τη δημιουργία και την υλοποίηση και ήταν πραγματικά μαγική. Από τη γραφιστική δημιουργία μέχρι το παιχνίδι να βγει από το τελευταίο μηχάνημα παραγωγής, αναζητώντας παιδικές (και όχι μόνο) παρέες.

Από τρεις μήνες έως ένα χρόνο

Στη συνέχεια της περιήγησής μας στο εργοστάσιο ο Αναστάσης Δεσύλλας μάς απαντά για το χρόνο που χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα παιχνίδι.

«Η διαδικασία από τη γέννηση της ιδέας μέχρι την τοποθέτηση στα ράφια, μπορεί ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, να κρατήσει από τρεις μήνες μέχρι και ένα χρόνο. Σπάνια είναι το μοναδικό “έργο” με το οποίο ασχολούμαστε. Συνήθως είναι πολλά τα παιχνίδια με τα οποία καταπιανόμαστε την ίδια χρονική στιγμή. Από νέα παιχνίδια μέχρι ανανεώσεις παλαιότερων. Με σωστό προγραμματισμό όμως καταφέρνουμε να τα παρουσιάζουμε στην ώρα τους».

Φτιάχνοντας επιτραπέζια Μύθους

Από το 1980 από αυτό το μικρό εργοστάσιο στο Περιστέρι έχουν «γεννηθεί» εκατοντάδες επιτραπέζια κάποια δε από αυτά είναι Μύθοι… Ο Αναστάσιος Δεσύλλας μας λέει για μερικούς από αυτούς:

«Μιλώντας για τα προϊόντα μας δε θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσω από τα παιχνίδια που χτίσανε αυτήν την εταιρεία. “Γκρινιάρης”, “Κυνήγι Ερωτήσεων”, “Ποιος, Πού, Πότε, Γιατί”, “Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα”, “Μάντεψε Τι και Ποιος” και η σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσχολικής ηλικίας είναι παιχνίδια που παρουσιάστηκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια και έχουν γίνει πια κλασικά. Κάθε παιχνίδι έχει μια ιδιαιτερότητα που το καθιστά μοναδικό για τα παιδιά. Είτε είναι το πρώτο τους εκπαιδευτικό παιχνίδι, ψυχαγωγικό παιχνίδι ή παιχνίδι γνώσεων. Πιστεύω ότι τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται και θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε χιλιάδες σπίτια για πολλά χρόνια ακόμα».

Η μεγάλη πρόκληση η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εθισμού και ο ρόλος της οικογένειας

Αναμφίβολα την περίοδο που η τεχνολογία έχει μπει καλά στις ζωές μας, τα παιδιά έχουν ταυτιστεί μαζί της. Κάποια δε έχουν εθιστεί στη μαγεία της οθόνης. Το επιτραπέζιο που «ανοίγει» τη φαντασία και είναι πομπός γνώσεων είναι μια λύση στο φαινόμενο της εποχής μας. Ο Αναστάσιος Δεσύλλας και ο Χρήστος Τζαφόλιας απαντούν στο Newsbeast:

«Είναι αδιαμφισβήτητη η προσφορά των μέσων που μας παρέχει η τεχνολογία. Είναι σημαντικό όμως η χρήση τους να γίνεται με μέτρο ιδίως όταν αφορά τα παιδιά. Η σωστή διαπαιδαγώγηση και ο ρόλος της οικογένειας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για να λαμβάνουν τα παιδιά τα σωστά ερεθίσματα. Τα επιτραπέζιά μας είναι μια λύση προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί έχουν μια μαγική ιδιότητα και ποια είναι αυτή; Ενώνουν την οικογένεια. Μία από τις κυριότερες αλλαγές –που έχουμε παρατηρήσει στην ελληνική οικογένεια από το 1980 που δραστηριοποιούμαστε έως σήμερα- αφορά στο χρόνο που περνούν τα μέλη μιας οικογένειας μεταξύ τους. Η αυξανόμενη σημασία που δίνεται στη διαπαιδαγώγηση αλλά και στην ατομικότητα του παιδιού καθιστά, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη ο χρόνος αυτός να είναι ποιοτικός. Γι’ αυτό το λόγο θεωρούμε πως το να παίζει ένα επιτραπέζιο «Δεσύλλας» δεν είναι απλά παιχνίδι. Είναι μια γέφυρα επικοινωνίας, ψυχαγωγίας. Θα το διαπιστώσει κανείς εύκολα αυτό όταν ανοίξει το κουτί και αρχίζει να παίζει».