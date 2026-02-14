Η ιστορία του Γιώργου Γεράρδου διαβάζεται σαν μια ελληνική εκδοχή επιχειρηματικού μυθιστορήματος: μικρό ξεκίνημα, μεγάλη επιμονή και μια εταιρεία που μεγαλώνει καθώς αλλάζει η ίδια η Ελλάδα. Το «Πλαίσιο» του Γεράρδου δεν χτίστηκε με μια κίνηση. Χτίστηκε με επανάληψη, με αποφάσεις της καθημερινότητας και με τη σταθερή ιδέα ότι ο πελάτης πρέπει να βρίσκει λύση, όχι απλώς προϊόν.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία 80 ετών, ο Γιώργος Γεράρδος έφυγε από τη ζωή, κλείνοντας έναν κύκλο που σημάδεψε όχι μόνο την πορεία της Πλαίσιο, αλλά και την ίδια την ωρίμανση της αγοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα. Για 57 χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Στα αποχαιρετιστήρια μηνύματα, όλοι μιλούν για μια εμβληματική προσωπικότητα για τον κλάδο, έναν άνθρωπο που ξεχώρισε για το ήθος, την αποφασιστικότητα και το επιχειρηματικό του όραμα. Για πολλούς θεωρείται ένας από τους πρώτους «πατέρες» της Πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα, από εκείνους που έβαλαν νωρίς τον πήχη και έδειξαν πώς η τεχνολογία μπορεί να γίνει καθημερινή υπόθεση, με κλίμακα, συνέπεια και σοβαρότητα.

Από έξω ατσάλι, από μέσα αγάπη

Σε όσους τον γνώρισαν από κοντά, ο Γιώργος Γεράρδος δεν έμεινε στη μνήμη ως ένας «ιδρυτής» με τίτλους, αλλά ως άνθρωπος με έντονη παρουσία, καθαρούς κανόνες και μια αίσθηση ευθύνης που δεν έκανε εκπτώσεις.

Ο γιος του, Κώστας Γεράρδος, το συνοψίζει με μια φράση που λειτουργεί σαν μικρό πορτρέτο χαρακτήρα: «Από έξω γεμάτος ατσάλι, από μέσα γεμάτος αγάπη». Και τον περιγράφει όπως τον έζησαν οι άνθρωποι του Πλαισίου: «Σκληρός, αλλά δίκαιος, καπετάνιος της πρώτης γραμμής, με άμεμπτη ηθική πυξίδα και με αρχές που δεν συναντάς εύκολα σήμερα».

Για εκείνους, δεν ήταν απλώς ο ιδρυτής. Ήταν «ο κύριος Γιώργος». Εκείνος που ήξερε τους 1.700 συνεργάτες του με το μικρό τους όνομα, που συμβούλευε να «μη μασάνε» με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και που, ακόμη και στις δύσκολες ημέρες, χαμογελούσε και έλεγε με σιγουριά: «Πλαίσιο είμαστε».

Η ανάρτηση του Κώστα Γεράρδου για τον πατέρα του:

«Από έξω γεμάτος ατσάλι, από μέσα γεμάτος αγάπη.

Του άναψε την φλόγα στην ψυχή μια μαμά που δούλευε από τις 5 το πρωί κάνοντας ενέσεις για να μπορεί να του πληρώσει τα δίδακτρα του Κολλεγίου.

Του έδωσε τα εφόδια για την ζωή ένας μπαμπάς που τον έβγαζε μαζί του στην αγορά από παιδάκι να πουλάνε φάρμακα πόρτα πόρτα. Έμαθε τα μυστικά του εμπορίου πίσω από το πορτάκι ενός περιπτέρου.

Στο σχολείο έβλεπε τους άξιους συμμαθητές του να απολαμβάνουν οικονομική ευμάρεια κι αυτός γυρνούσε πίσω στο μικρό σπίτι του στο Φάληρο και διάβαζε σε μια μικρή αποθηκούλα, δίπλα σε ένα κοτέτσι με τις κότες της γιαγιάς Χρύσας.

Έχτισε το όνειρο της ζωής του, το λιλιπούτειο τότε Πλαίσιο, στα 22 του, όντας φοιτητής στο τότε πιο λαμπρό εκπαιδευτικό ίδρυμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που το τελείωσε για χάρη της μαμάς του, που τον ξόρκιζε να βάλει το πτυχίο στον τοίχο του! Αλλά αυτός είχε άλλα όνειρα.

Έκτοτε, κάθε μέρα εδώ και 57 χρόνια, κατέθετε υπερβολικό κόπο και πολλή αγάπη για να χτίσει το όνειρό του, χωρίς να πτοηθεί ποτέ από καταιγίδες. Και μεγαλούργησε.

Σκληρός, αλλά δίκαιος, καπετάνιος της πρώτης γραμμής, με άμεμπτη ηθική πυξίδα και με αρχές που δεν συναντάς εύκολα σήμερα.

Αυτός ήταν ο κύριος Γιώργος, για τα παιδιά του Πλαισίου. Ο Καπετάν Γιώργης για τους φίλους του τους θαλασσινούς. Αυτός ήταν ο μπαμπάς μου.

Σήμερα το πρωί σάλπαρε για το μεγάλο ταξίδι.

Εμείς που μένουμε πίσω, θα κρατήσουμε την φλόγα δυνατή.

❤️»

Κώστας και Γιώργος Γεράρδος

Σε αυτό το μίγμα αυστηρότητας και φροντίδας, πειθαρχίας και τρυφερότητας, πολλοί βλέπουν και την «εσωτερική» εξήγηση της πορείας του: πώς μια επιχείρηση μπορεί να μείνει για δεκαετίες συνεπής, να μεγαλώνει χωρίς να χάνει τον ρυθμό της, να κρατά στάση ακόμη κι όταν οι συνθήκες γύρω της αλλάζουν.

Η αρχή

Ο Γιώργος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός. Η αφετηρία του έχει κάτι που επανέρχεται σε όλη τη διαδρομή του: πρακτικότητα, επιμονή και μια «τεχνική» αντίληψη για το πώς στήνεται κάτι ώστε να αντέχει.

Σε ηλικία 23 ετών και ενώ ήταν φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Γεράρδος ιδρύει την «Πλαίσιο», σε ένα κατάστημα 14 τ.μ. στη Στουρνάρη, που απευθυνόταν αρχικά σε φοιτητές με είδη σχεδίου και χαρτοπωλείου.

Και υπάρχουν λεπτομέρειες που δείχνουν πόσο «πρώτης γραμμής» ήταν ο τρόπος που δούλευε από την αρχή: ο ίδιος έχει περιγράψει ότι το 1976 «έτρεχε» το Πλαίσιο μέσω τηλεφώνου από ΚΨΜ στρατιωτικής μονάδας στον Έβρο, σαν να μην υπήρχε περίπτωση να αφήσει τη μηχανή να κόψει ταχύτητα ούτε για μία μέρα.

Από το χαρτί στην τεχνολογία

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η αφήγηση περνά από τα είδη σχεδίου στην πληροφορική και στο hardware, με το Turbo-X να εμφανίζεται ως κεντρικός πυλώνας της ταυτότητας.

Το 1986 η Πλαίσιο συναρμολογεί τον πρώτο στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό υπολογιστή «στα μέτρα» του καταναλωτή, με το κατοχυρωμένο brand name «Turbo-X», μια κίνηση που δίνει στίγμα για το τι ακριβώς ήθελε να πετύχει: τεχνολογία πιο προσιτή, πιο εξατομικευμένη, πιο «λειτουργική» για τον άνθρωπο που την χρειάζεται.

Και κάπου εδώ γίνεται πιο καθαρό τι σημαίνει «εμμονή στη λύση». Δεν είναι απλώς να πουλήσεις μια συσκευή. Είναι να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή που μπαίνει σε έναν τεχνολογικό κόσμο, συχνά χωρίς οδηγό.

Το 1988, η Πλαίσιο «κλειδώνει» τη σημερινή της εταιρική μορφή ως Πλαίσιο Computers.

Πρωτοπορία

Η πολυκαναλική στροφή εμφανίζεται νωρίς στην ιστορία της Πλαίσιο. Το 1995 η εταιρεία συγκροτεί τμήμα απευθείας πωλήσεων και αποστολών μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων. Το 1999, ο Γεράρδος περνά σε δύο κινήσεις που δείχνουν ότι βλέπει μπροστά: εισάγει την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δημιουργεί το «www.plaisio.gr» το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα.

Έτσι, το «Πλαίσιο» αρχίζει να μοιάζει λιγότερο με κατάστημα γειτονιάς και περισσότερο με μηχανή που συνδέει προμηθευτές, προϊόντα και χρόνο.

Το κέντρο logistics και ο «Επιχειρηματίας της Χρονιάς»

Το 2009, τίθεται σε λειτουργία υπερσύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής, μια υποδομή που δεν «φαίνεται» όσο η βιτρίνα, αλλά καθορίζει την εμπειρία του πελάτη όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν και οι απαιτήσεις ανεβαίνουν. Δέκα χρόνια μετά, η Πλαίσιο γιορτάζει τα 50 χρόνια της στην ελληνική αγορά με το άνοιγμα του 25ου καταστήματος του Ομίλου και την είσοδο στην αγορά των λευκών συσκευών.

Το 2021, ο κύκλος εργασιών ξεπερνά τα 430 εκατ. ευρώ, με περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, ενώ την ίδια περίοδο ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύεται ως «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς». «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν ούτε τα συναισθήματά μου, ούτε και τη συγκίνησή μου. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το βραβείο αυτό ανήκει στην απίστευτη ομάδα των 1.500 εργαζομένων του Πλαισίου», δηλώνει κατά την παραλαβή του βραβείου.

Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δείχνουν αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας για την Πλαίσιο θέτοντας ως ορατό ορόσημο για το σύνολο του 2025 το «σπάσιμο» του φράγματος των 500 εκατ. ευρώ σε τζίρο.