Μια γυναίκα, που βαρύνεται με υποψίες ότι πυροβόλησε χθες εναντίον της οικίας της διάσημης τραγουδίστριας Ριάνα στο Λος Άντζελες, συνελήφθη από την αστυνομία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Πυροβολισμοί ερίφθησαν στην έπαυλη όπου διαμένει η Rihanna, ο σύζυγός της, ο ράπερ A$AP Rocky και τα τρία παιδιά τους, από μία γυναίκα που οδηγούσε ένα λευκό Tesla, το οποίο είχε σταθμεύσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου, στη συνοικία του Μπέβερλι Χιλς, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες (LAPD).

Αυτή η γυναίκα συνελήφθη από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου σε ένα εμπορικό κέντρο, μίση ώρα μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τη LAPD.

Η ύποπτη, Ιβάνα Λιζέτ Ορτίς, χρησιμοποίησε ένα τυφέκιο τύπου AR-15, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες. Η εγγύησή της έχει οριστεί σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια.

Σε πλάνα που καταγράφθηκαν από αέρος μετά την επίθεση διακρίνονται σημάδια από σφαίρες στην πύλη του ακινήτου.

Οι ερευνητές προσπαθούν να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά της. Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.