Μια μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο μικρά παιδιά της πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό της, ενώ ο Βρετανός σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στη Νότια Αμερική. Η 44χρονη Monika Rubacha αφαίρεσε τη ζωή του 14χρονου Josh και της 11χρονης Emma στα υπνοδωμάτιά τους, προτού αυτοκτονήσει μέσα στο σπίτι τους στη Φλόριντα.



Ο σύζυγός της, ο 45χρονος Richard James, ανησύχησε και κάλεσε την αστυνομία αφού δεν είχε νέα από τη γυναίκα του για ενάμιση εικοσιτετράωρο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην κατοικία, που βρίσκεται σε περιφραγμένη και φυλασσόμενη κοινότητα, αντίκρισαν μια «σκηνή βίαιου εγκλήματος».



Μητέρα και δύο παιδιά, μέσα στην έπαυλη αξίας 1,4 εκατομμυρίων λιρών στην εύπορη περιοχή Lakewood Ranch της κομητείας Manatee, έφεραν «σοβαρά τραύματα». Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει πως υπήρξε «κάποιος σχεδιασμός» πίσω από τους θανάτους, προσθέτοντας: «[Η Rubacha] ήξερε τι έκανε». Αναφέρεται ότι ο κ. James ενημερώθηκε για τον τραγικό χαμό της οικογένειάς του αμέσως μόλις προσγειώθηκε πίσω στις ΗΠΑ από το ταξίδι του στη Νότια Αμερική.

Το προφίλ της οικογένειας

Η οικογένεια είχε μετακομίσει από το Μιζούρι πριν από περίπου τρία χρόνια

Δεν υπήρχε ιστορικό κλήσεων της αστυνομίας στην οικία τους

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Rubacha παρουσίαζε μια εικόνα ευτυχισμένης και αγαπημένης οικογένειας, με έναν φίλο τους να τους χαρακτηρίζει ως «την τέλεια οικογένεια» σε μια φωτογραφία στο Facebook το 2018

Οι δηλώσεις των αρχών

Οι αρχές ερευνούν ακόμα το κίνητρο πίσω από το έγκλημα που συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου. Ο σερίφης Rick Wells δήλωσε: «Δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με τους ανθρώπους και την ψυχική τους υγεία, ούτε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Μια τόσο φρικιαστική υπόθεση είναι κάτι που ίσως κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να προβλέψει. Δεν ξέρω αν υπήρχαν σημάδια που ίσως τα μέλη της οικογένειας δεν παρατήρησαν. Δεν γνωρίζουμε.»



Η ένωση ιδιοκτητών του Lake Club στο Lakewood Ranch δήλωσε ότι οι καρδιές τους είναι «με την οικογένεια και όλους όσους επηρεάστηκαν». Η κοινότητα Lake Club, όπου βρίσκεται το σπίτι, είναι γεμάτη με επαύλεις εκατομμυρίων δολαρίων — μία από τις οποίες είχε αγοράσει ο τραγουδιστής Mick Jagger το 2020 και πούλησε για 3,25 εκατομμύρια δολάρια το 2023, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.