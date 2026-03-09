Ο Παναιτωλικός επικράτησε με 2-1 της Κηφισιάς στο Αγρίνιο στο ματς που έκλεισε την αυλαία της 24ης αγωνιστικής της Super League και συνδύασε ιδανικά τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων ιστορίας του.

Οι εξέδρες του γηπέδου ήταν εορταστικές και παρότι η Κηφισιά προηγήθηκε με τον Πόμπο στο 20ο λεπτό του αγώνα, ο Παναιτωλικός αντέδρασε πριν από την ανάπαυλα και με τα γκολ των Φάρλεϊ Ρόσα στο 36’ και Ματσάν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων γύρισε το παιχνίδι και πήρε τη νίκη με 2-1.

Με τη νίκη αυτή ο Παναιτωλικός ανέβηκε στους 24 βαθμούς, πιάνοντας την Κηφισιά στη βαθμολογία και κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στη μάχη για την παραμονή.

ΠΑΝΑΙΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μλάντεν (77′ Σατσιάς), Κόγιτς, Αποστολόπουλος (89′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (89′ Νικολάου), Λομπάτο (89′ Γκαρθία), Ματσάν, Φάρλεϊ Ρόσα (85′ Άλεξιτς), Μπάτζι.

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Λαρουσί, Πέρεθ (46′ Ρουκουνάκης), Αμανί (64′ Μπένι), Νούνελι (64′ Ζέρσον), Πόμπο (85′ Μίγιτς), Αντόνισε (76′ Ταβάρες), Χριστόπουλος.

Γιορτή πριν την αναμέτρηση

Πριν την έναρξη του αγώνα στο γήπεδο του Αγρινίου πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη γιορτή για τα γενέθλια του συλλόγου.

Οι εξέδρες γέμισαν χρώματα, παλμό και μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ενώ το εντυπωσιακό κορεό που δημιούργησαν οι οργανωμένοι φίλοι των γηπεδούχων για τα 100 χρόνια του συλλόγου έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στη βραδιά.

Στο πέταλο των οργανωμένων υψώθηκε γιγαντιαίο πανό με τη φράση «Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926», τιμώντας την ημέρα ίδρυσης του συλλόγου, ενώ γύρω από αυτό ξεδιπλώθηκαν ιστορικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες από την πορεία της ομάδας μέσα στον χρόνο.

Ανάμεσά τους υπήρχαν και εικόνες από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του συλλόγου, φωτογραφίες που παρέπεμπαν στις απαρχές του Τιτόρμου και στη γέννηση μιας ομάδας που έμελλε να γίνει σημείο αναφοράς στην Αιτωλοακαρνανία.