Το παράδειγμα της ισπανικής μοναρχίας, φαίνεται πως είναι το πολιτικό σύστημα που θέλει να εφαρμόσει ο διάδοχος του θρόνου του πρώην Αυτοκρατορικού Κράτους του Ιράν και ο Επικεφαλής του Οίκου των Παχλαβί, Ρεζά Παχλαβί, αν και όταν επιστρέψει στην Περσία.

Η Ισπανία είναι μια Κοινοβουλευτική Μοναρχία που θεσμοθετήθηκε με το Σύνταγμα του 1978 και βάση αυτής ο Βασιλιάς είναι αρχηγός του Κράτους, αλλά δεν κυβερνά, καθώς οι εξουσίες του είναι κυρίως συμβολικές και τελετουργικές. Η πραγματική διακυβέρνηση ασκείται από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και το Κοινοβούλιο.

Η αποκάλυψη αυτή δεν έχει γίνει τώρα, με τα γεγονότα και τον πόλεμο να «τρέχει», αλλά πολύ πιο μπροστά, το 2004, όταν η μητέρα του Ρεζά Παχλαβί, Σαχμπανού Φαράχ Παχλαβί στα απομνημονεύματα της μιλά αναλυτικά για το «κεφάλαιο» των φίλων που την στήριξαν μετά το θάνατο του Σάχη.

Μάλιστα η Σαχμπανού κάνει ιδιαίτερη μνεία τόσο στην εκλιπούσα Βασίλισσα του Βελγίου Φαμπιόλα, όπως και στο βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, τον Χουάν Κάρλος και τη Βασίλισσα Σοφία που όπως αναφέρει «παραμένουν πολύτιμοι φίλοι».



Στην ίδια ενότητα λίγο πιο κάτω η Φαράχ Παχλαβί υπογραμμίζει «Για τον γιό μου Ρεζά, η ισπανική μοναρχία αποτελεί παράδειγμα που αρέσκεται να αναφέρει, όταν θιγεί το μέλλον του Ιράν».