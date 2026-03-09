Η Opinion Poll πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Action24 με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως και αν θα υποστήριζαν ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά.

Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 19,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αλλά χωρίς να παίρνει μεγάλο ποσοστό.

Η εκτίμηση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 32,7%

ΠΑΣΟΚ: 13,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%

Ελληνική Λύση: 9,2%

ΚΚΕ: 7,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

ΜέΡΑ 25: 2,9%

Νίκη: 1,9%

Δημοκράτες: 1,7%

Νέα Αριστερά: 1%

Η πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 26,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 6,4%

Φωνή Λογικής: 4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΜέΡΑ 25: 2,4%

Νίκη: 1,6%

Δημοκράτες: 1,4%

Νέα Αριστερά: 0,8%

Η περίπτωση της Καρυστιανού

Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 9,2%

Αρκετά – 12,1%

Λίγο – 14,4%

Καθόλου – 59,5%

Η περίπτωση Τσίπρα

Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν:

Πολύ – 7%

Αρκετά – 7,8%

Λίγο – 10,5%

Καθόλου – 71,4%

Η περίπτωση Σαμαρά

Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά -επίσης πρώην πρωθυπουργός- οι πολίτες απάντησαν:

Πολύ – 3%

Αρκετά – 7%

Λίγο – 11,8%

Καθόλου – 75,2%

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: