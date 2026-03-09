Η Opinion Poll πραγματοποίησε νέα δημοσκόπηση για το Action24 με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως και αν θα υποστήριζαν ένα κόμμα Καρυστιανού, Τσίπρα ή Σαμαρά.
Πιο αναλυτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη με διαφορά 19,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αλλά χωρίς να παίρνει μεγάλο ποσοστό.
Η εκτίμηση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 32,7%
ΠΑΣΟΚ: 13,2%
Πλεύση Ελευθερίας: 9,6%
Ελληνική Λύση: 9,2%
ΚΚΕ: 7,8%
Φωνή Λογικής: 4,9%
ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%
ΜέΡΑ 25: 2,9%
Νίκη: 1,9%
Δημοκράτες: 1,7%
Νέα Αριστερά: 1%
Η πρόθεση ψήφου:
Νέα Δημοκρατία: 26,6%
ΠΑΣΟΚ: 10,7%
Πλεύση Ελευθερίας: 7,8%
Ελληνική Λύση: 7,5%
ΚΚΕ: 6,4%
Φωνή Λογικής: 4%
ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%
ΜέΡΑ 25: 2,4%
Νίκη: 1,6%
Δημοκράτες: 1,4%
Νέα Αριστερά: 0,8%
Η περίπτωση της Καρυστιανού
Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, οι πολίτες απάντησαν:
Πολύ – 9,2%
Αρκετά – 12,1%
Λίγο – 14,4%
Καθόλου – 59,5%
Η περίπτωση Τσίπρα
Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση απάντησαν:
Πολύ – 7%
Αρκετά – 7,8%
Λίγο – 10,5%
Καθόλου – 71,4%
Η περίπτωση Σαμαρά
Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά -επίσης πρώην πρωθυπουργός- οι πολίτες απάντησαν:
Πολύ – 3%
Αρκετά – 7%
Λίγο – 11,8%
Καθόλου – 75,2%
Ακολουθούν τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης: