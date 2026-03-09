Υπό κανονικές συνθήκες το Ιράκ θα διεκδικούσε μέσω των play-offs την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ωστόσο πλέον η συμμετοχή τους στους αγώνες είναι στον «αέρα», λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, πολλά μέλη της Εθνικής του Ιράκ παραμένουν «παγιδευμένα», στη Μέση Ανατολή μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου, όπως κλειστές είναι αρκετές πρεσβείες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πολύς χρόνος για να εκδώσουν visa ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν στις 31 Μαρτίου στο Μεξικό, όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας με την Βολιβία ή το Σουρινάμ.

Για το λόγο αυτό ο προπονητής του Ιράκ, Γκρέιχαμ Άρνολντ, κάλεσε τη FIFA να αναβάλει τον τελικό των play-offs ώστε να δώσει έξτρα χρόνο στο Ιράκ να διευθετήσει το ζήτημα και να κατέβει με όλους τους ποδοσφαιριστές του.

«Δεν θα ήταν η καλύτερη ομάδα μας και χρειαζόμαστε την καλύτερη ομάδα διαθέσιμη για το μεγαλύτερο παιχνίδι της χώρας εδώ και 40 χρόνια. Ο Ιρακινός λαός είναι τόσο παθιασμένος με το ποδόσφαιρο που είναι απίστευτο. Το γεγονός ότι δεν έχουν προκριθεί για 40 χρόνια είναι πιθανώς ο βασικός λόγος που ανέλαβα αυτή τη δουλειά. Αλλά σε αυτό το στάδιο, με το αεροδρόμιο κλειστό, εργαζόμαστε σκληρά για να βρούμε μια εναλλακτική λύση», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:

«Κατά τη γνώμη μου, αν η FIFA αναβάλει το παιχνίδι, θα μας δώσει χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά. Ας παίξει η Βολιβία με το Σουρινάμ αυτόν τον μήνα και στη συνέχεια, μία εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, εμείς θα παίξουμε με τον νικητή στις ΗΠΑ. O νικητής αυτού του αγώνα συνεχίζει και ο ηττημένος επιστρέφει σπίτι.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, Άντναν Ντιρτζάλ, εργάζεται ασταμάτητα για να σχεδιάσει και να προετοιμάσει ώστε το όνειρο όλων στο Ιράκ να γίνει πραγματικότητα, οπότε χρειαζόμαστε αυτή την απόφαση να ληφθεί γρήγορα» συμπλήρωσε.