Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, συζητώντας την αυξανόμενη ένταση μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς την Τουρκία. Κατά την επικοινωνία, ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη δημιουργία μιας κοινής ερευνητικής ομάδας για το περιστατικό.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, «ο Πεζεσκιάν πρότεινε τη σύσταση κοινής ομάδας έρευνας σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό εναέριο χώρο»