Ένας δεύτερος βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν προς την Τουρκία και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα αεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα του ΝΑΤΟ πάνω από το Γκαζιαντέπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Τμήματα των πυρομαχικών έπεσαν σε άδειο οικόπεδο στην πόλη Γκαζιαντέπ της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρει ότι ο βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν καταστράφηκε από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως επεσήμανε το τουρκικό ΥΠΕΘΑ, τμήματα πυρομαχικών έπεσαν στη νοτιοανατολική επαρχία Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι η Άγκυρα θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι σε απειλές κατά της Τουρκίας χωρίς κανέναν δισταγμό».

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαέι, διέψευσε σε συνέντευξη Τύπου ότι επιθέσεις εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας και της Κύπρου πραγματοποιήθηκαν από το ιρανικό έδαφος από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε ότι τέτοιες επιθέσεις με drones προήλθαν από το Ιράν, απορρίπτοντας τους σχετικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν για πλήγματα τα οποία φέρονται να εκδηλώθηκαν από ιρανικό έδαφος.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν σήμερα τις προξενικές τους υπηρεσίες στη νότια Τουρκία και ζήτησαν από το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό τους να εγκαταλείψει την περιοχή «εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια», ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Στις 9 Μαρτίου 2026 το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους εργαζόμενους της αμερικανικής κυβέρνησης και τα μέλη των οικογενειών τους να αποχωρήσουν από το γενικό προξενείο στα Άδανα εξαιτίας των κινδύνων για την ασφάλεια (…) Το αμερικανικό προξενείο στα Άδανα ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες του», ανέφερε η ανακοίνωση.

F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ανέπτυξε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου, «στο πλαίσιο μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής κοινότητας και της προστασίας των στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «η Άγκυρα είναι έτοιμη να λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο».