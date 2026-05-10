Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι κατάμεστο το βράδυ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, για την 4η αγωνιστική των play off της Super League, καθώς έχουν απομείνει μόλις 1.000 εισιτήρια, τα οποία αναμένεται σύντομα να εξαφανιστούν.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού δείχνει για ακόμη μια φορά έμπρακτα τη στήριξή του στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στους ποδοσφαιριστές του Βάσκου τεχνικού και αναμένεται ένα ακόμα sold out στη φετινή σεζόν για την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Μάλιστα, οι φίλοι του Ολυμπιακού ετοιμάζουν κορεό, με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την αδελφοποίηση με τους «Delije» του Ερυθρού Αστέρα.

Ενα κορεό που αναμένεται να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά που θα έχουν γίνει ποτέ στο Φαληρικό γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως εορταστικές εκδηλώσεις με ένα εξίσου εντυπωσιακό κορέο έγιναν χθες στο Βελιγράδι και στο Μαρακανά στον αγώνα με τη Νόβι Παζάρ, όπου οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα γιόρτασαν τα 40 χρόνια αδελφοποίησης με τους Πειραιώτες.

