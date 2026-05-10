Η Βαλένθια κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 τη σειρά των play off της Euroleague απέναντι στον Παναθηναϊκό, με δύο νίκες στο ΟΑΚΑ και ετοιμάζεται για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της.

Μια έδρα η οποία θα είναι γεμάτη, καθώς η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε sold out για το Game 5 που θα αναδείξει την τέταρτη ομάδα του Final Four.

Μάλιστα η διοίκηση του συλλόγου ενημέρωσε πως θα υπάρξει και δυνατότητα παρακολούθησης του ματς κόντρα στους «πράσινους» από το αμφιθέατρο του γηπέδου.