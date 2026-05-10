Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να διανύει ήδη τον πέμπτο χρόνο, ο Πούτιν βρίσκεται στον 26ο χρόνο της εξουσίας του και η ανησυχία του είναι έκδηλη για μια συνωμοσία από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ που επιδιώκουν να τον ανατρέψουν ή ακόμη και να τον δολοφονήσουν με drones, σύμφωνα με αξιολόγηση ανώνυμης ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η έκθεση, που δόθηκε σε δυτικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι το Κρεμλίνο ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης τηλεφώνων με πρόσβαση στο διαδίκτυο για αξιωματούχους που συνεργάζονται μαζί του.

Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να επισκέπτονται τις πολυτελείς κατοικίες τους και ο Πούτιν περνά εβδομάδες κάθε φορά σε καταφύγια, μεταξύ άλλων και στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία.

🇷🇺 Putin is living in a bunker and fears that members of his own elite may attempt to assassinate him using drones, according to the project “Important Stories,” citing a secret intelligence report from one EU country.



Since March 2026, Putin has been in a heightened state of… pic.twitter.com/eDl0jy4CdB — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) May 4, 2026

Οι φόβοι μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ

Μετά τη δολοφονία τον Φεβρουάριο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενει, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στην αμερικανοϊσραηλινή αεροπορική επιδρομή, η Ρωσία προχώρησε στον περιορισμό των υπηρεσιών κινητού διαδικτύου στη Μόσχα. Οι περιορισμοί έπληξαν κυρίως το κέντρο της πόλης.

Η κίνηση αυτή πιστεύεται ότι προκλήθηκε από αναφορές πως το Ισραήλ κατάφερε να παρακολουθεί τις μετακινήσεις του Χαμενει και άλλων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων μέσω χακαρίσματος καμερών επιτήρησης στους δρόμους.

Στη Μόσχα υπάρχουν 250.000 κάμερες CCTV και το Κρεμλίνο φοβόταν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο της Ουκρανίας ή άλλων εχθρών με παρόμοιο τρόπο, σύμφωνα με στελέχη της αντιπολίτευσης και ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν έχει περάσει, επίσης, απαρατήρητο λοιπόν πως ο Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση από την αρχή του έτους και πως προτιμά πλέον τις μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις και εικόνες για το κοινό.

Ο ρόλος Σοϊγκού και τα σενάρια ανατροπής

Η ευρωπαϊκή έκθεση ισχυρίστηκε ότι ο Σεργκέι Σοϊγκού, πρώην υπουργός Άμυνας και επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση».

Ο Σοιγκού θεωρούνταν κάποτε εξαιρετικά κοντά στον Πούτιν και από ορισμένους παρουσιαζόταν ως πιθανός διάδοχος.

Ωστόσο, ο Ρουσλάν Τσαλίκοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και στενός συνεργάτης του, συνελήφθη τον Μάρτιο με κατηγορίες διαφθοράς, κάτι που, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να αποτελεί προειδοποίηση προς τον Σοιγκού.

#Putin fears assassination attempt, bans officials from wearing watches in meetings with himhttps://t.co/0vAC3WzQKK — The Geopost (@theGeopost) May 9, 2026

Η ηλικία, η υγεία και τα σενάρια διαδοχής

Ο Πούτιν είναι έναν χρόνο νεότερος από όσο ήταν ο Στάλιν όταν πέθανε το 1953, σε ηλικία 74 ετών, γεγονός που προκάλεσε αγώνα διαδοχής μέσα στη Σοβιετική Ένωση.

Κανένας Ρώσος ή Σοβιετικός ηγέτης, με εξαίρεση τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, δεν έζησε πέρα από την ηλικία των 77 ετών. Το μέσο προσδόκιμο ζωής για έναν Ρώσο άνδρα είναι τα 68 χρόνια.

Ωστόσο, ο Πούτιν απολαμβάνει ιατρική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και σπάνια πίνει αλκοόλ. Παρά τις συνεχείς φήμες ότι μπορεί να πάσχει από κάποια θανατηφόρα ασθένεια, δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση υγείας.

🚨 RECAP: Putin's 2026 Military Parade



– Shortest in modern Russian history.

– Extreme safety measures in fear of Ukraine's drones.

– First in ~20 years without military vehicles, air displays, heavy weapons, or tanks.

– State Duma and Russian government officials absent

-… pic.twitter.com/u9k2jbWFgS — POLARIS National Security (@PolarisNatSec) May 9, 2026

Το 2022 ο Γουίλιαμ Μπερνς, τότε επικεφαλής της CIA, δήλωσε ότι οι εκθέσεις των μυστικών υπηρεσιών έδειχναν πως ο Ρώσος ηγέτης ήταν «υπερβολικά υγιής».

26 χρόνια εξουσίας και το σχέδιο παραμονής

Η διακυβέρνηση του Πούτιν ξεκίνησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1999, όταν ο ασθενής πρόεδρος Γέλτσιν ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι αποχωρεί πρόωρα.

Στη θέση του όρισε τον Πούτιν, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας FSB, στον οποίο το Κρεμλίνο είχε αναθέσει να εξασφαλίσει την ασφάλεια του Γέλτσιν και της οικογένειάς του.

Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, ο Πούτιν ίσως έχει αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να αρχίσει να σχεδιάζει τη δική του μεταβίβαση εξουσίας σε έναν επιλεγμένο διάδοχο.

Το 2025 ο Πούτιν δήλωσε ότι «σκέφτεται πάντα» ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει τη Ρωσία μετά από εκείνον, χωρίς όμως να κατονομάσει κάποιον.

Σύμφωνα με το ρωσικό Σύνταγμα, το όριο της θητείας του Πούτιν λήγει το 2036, ενώ οι προεδρικές ορκωμοσίες πραγματοποιούνται παραδοσιακά στις 7 Μαΐου.

Ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει τεχνάσματα και στο παρελθόν για να παρακάμψει τα όρια θητείας. Το 2008, αφού ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του, μετακινήθηκε στη θέση του πρωθυπουργού ενώ ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο πιστός συνεργάτης του, κράτησε «ζεστή» τη θέση του στο Κρεμλίνο μέχρι να επιστρέψει ο Πούτιν στην προεδρία το 2012.

Το 2020 το Κρεμλίνο «μηδένισε» τα όρια θητείας του Πούτιν μέσω ενός προσεκτικά ελεγχόμενου δημοψηφίσματος, που του επέτρεψε να παραμείνει στην εξουσία για ακόμη 16 χρόνια.

Εξασφάλισε πέμπτη θητεία το 2024 και βρίσκεται σε πορεία να ξεπεράσει τον Ιωσήφ Στάλιν ως ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας μετά τον Ιβάν τον Τρομερό. Γι’ αυτό λοιπόν και οι φόβοι του είναι μάλλον δικαιολογημένοι.