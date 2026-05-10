Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ–ΟΦΗ.

Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Μάλιστα η κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος μίλησε στην κάμερα της ΕΠΟ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ.