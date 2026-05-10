Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του στη Ρώμη, μετράει αντίστροφα για την πρώτη του συμμετοχή στο στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης.

Ο Έλληνας τενίστας έλαβε wild card για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Ελβετίας, προκειμένου να έχει περισσότερα παιχνίδια ενόψει του Roland Garros.

Στο Νο1 του ταμπλό του τουρνουά είναι ο Τέιλορ Φριτς, ενώ στο Νο2 ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Άλλοι παίκτες που έχουν δηλωθεί είναι οι: Κάμερον Νόρι, Λέρνερ Τιέν, Αρτούρ Ριντερκνές, Κάσπερ Ρουντ, Αλεχάνδρο Ταμπίλο και Χάιμε Μουνάρ.