Στο «κόλπο» της απόκτησης του Χρήστου Τζόλη από την Μπριζ, φαίνεται πως έχει μπει η Γαλατασαράι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία.

Η ομάδα της Τουρκίας μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος θέλει να κάνει την υπέρβαση στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού, έχοντας τον 24χρονο Έλληνα εξτρέμ στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας της.

Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρουν στην γειτονική χώρα, η Γαλατάσαραι έχει ένα τεράστιο μπάτζετ ενίσχυσης που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να δώσει τα χρήματα που θέλει η Μπριζ, ωστόσο το μεγάλο ερώτημα παραμένει η επιθυμία του ίδιου του Τζόλη, ο οποίος είναι στο «στόχαστρο» ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Την φετινή σεζόν ο Έλληνας εξτρέμ έχει 19 γκολ και 24 ασίστ σε 49 συμμετοχές και είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπριζ.

Μάλιστα, οι απαιτήσεις των Βέλγων εκτιμάται πως ξεπερνούν πλέον τα 35 με 40 εκατομμύρια ευρώ, για τον Τζόλη που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.