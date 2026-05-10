Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς παρά το γεγονός ότι έμειναν εκτός play off για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια στηρίζουν τον Στιβ Κερ.

Συγκεκριμένα, η ομάδα και ο 60χρονος προπονητής ήρθαν σε συμφωνία για να υπογράψουν νέο διετές συμβόλαιο και να πορευτούν μαζί.

Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη διάθεση των Γουόριορς να εμπιστευτεί τον άνθρωπο που έχτισε τη δυναστεία τους, με τέσσερα πρωταθλήματα σε έξι τελικούς.

Η φετινή χρονιά ήταν γεμάτη εμπόδια, για την ομάδα του Κερ, καθώς ο Τζίμι Μπάτλερ τέθηκε εκτός από τον Ιανουάριο λόγω τραυματισμού, ενώ ο Κάρι έχασε 27 παιχνίδια και έτσι οι Γουόριορς ολοκλήρωσαν την σεζόν με ρεκόρ 37-45.