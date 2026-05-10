Στην χώρας μας βρίσκεται η Τέιλορ Σουίφτ, για να παρευρεθεί στον γάμο του Έλληνα αθλητή των Κάνσας Σίτι Τσιφς Γιώργου Καρλαύτη.

Στον γάμο του Καρλαύτη θα βρεθούν αρκετοί συμπαίκτες και φίλοι από το NFL, ανάμεσά τους και ο Τράβις Κέλσι σύντροφός της Τέιλορ Σουίφτ.

Έτσι η παρουσία της παγκοσμίου φήμης σταρ σχετίζεται με τη στενή σχέση του Κάρλαυτη με τον Κέλσι, καθώς είναι συμπαίκτες και έχουν κατακτήσει μαζί το Super Bowl.

Μάλιστα το διάσημο ζευγάρι συνοδεύεται από ισχυρή προσωπική ασφάλεια, ενώ υπήρξαν και συστάσεις προς τους καλεσμένους να μην υπάρξουν φωτογραφίες ή βίντεο από την παρουσία τους στον γάμο.