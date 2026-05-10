Τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (10/5).
Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στο +6 από «ασπρόμαυρους» και «ερυθρόλευκους» και υπό προϋποθέσεις μπορούν να στεφθούν πρωταθλητές από σήμερα, εκτός κι αν οι «πράσινοι» βάλουν φωτιά στα play off φεύγοντας νικητές από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Κόμο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Φορτούνα Ντίσελντορφ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Γαλλίας (Αγώνας)
15:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Βιγιαρεάλ La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Πορτογαλία, SS23
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον Premier League
16:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Άστον Βίλα Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Καρταχένα – Ετουάλ UEFA Futsal Champions League
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τζένοα Serie A
16:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
17:00 Novasports Prime Άρης – ΟΦΗ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βόλος ΝΠΣ – Λεβαδειακός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Γκρίμσμπι – Σάλφορντ Sky Bet EFL League Two
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
17:15 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βαλένθια La Liga
17:45 Novasports Start Γκρόνινγκεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie
17:45 Novasports 4HD Φέγενορντ – Άλκμααρ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League
18:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 2HD Κολωνία – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ A1 Μπάσκετ με Αμαξίδιο Final 4
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρμα – Ρόμα Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πάλμα UEFA Futsal Champions League
19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Χετάφε La Liga
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Super League
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη
20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άβες – Πόρτο Liga Portugal
20:30 Novasports Start Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Ίτιχαντ – Ντάμακ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Αταλάντα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς NBA Playoffs