Οι αρχές «σαρώνουν» τον ποταμό Λουδία για να εντοπίσουν τη σορό ενός 54χρονου, θύματος εν ψυχρώ εκτέλεσης σε φόντο ναρκωτικών, σε μια υπόθεση δολοφονίας που θυμίζει σκηνικό μαφιόζικου ξεκαθαρίσματος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν τρεις άνδρες, ο 54χρονος που δολοφονήθηκε και δύο ακόμη, ηλικίας 44 και 43 ετών, μετέβησαν σε σπίτι Ρομά στην περιοχή Κυμίνων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πάρουν ναρκωτικές ουσίες που, όπως φέρεται, είχε κρύψει στο σημείο το θύμα. Όταν διαπίστωσαν ότι στο σημείο δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά που περίμεναν να βρουν, η κατάσταση ξέφυγε: ο ένας από τους δύο άνδρες άρπαξε το όπλο του τρίτου της παρέας και, θεωρώντας ότι ο 54χρονος τους είχε κοροϊδέψει, τον εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις ομολογίες που φέρονται να έδωσαν στους αστυνομικούς οι δύο συλληφθέντες, μετά τη δολοφονία μετέφεραν τη σορό, την έριξαν στον ποταμό Λουδία και της έδεσαν τούβλα, ώστε να βυθιστεί και να μην εντοπιστεί εύκολα. Στο σημείο του εγκλήματος οι αρχές εντόπισαν έναν κάλυκα, ο οποίος έχει περισυλλεγεί ως πειστήριο, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ στον Λουδία για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού.

Η υπόθεση ερευνάται πλέον σε βάθος, καθώς οι συνθήκες του εγκλήματος – πυροβολισμός εξ επαφής, φόντο ναρκωτικών, προσπάθεια εξαφάνισης του πτώματος – παραπέμπουν σε δολοφονία “λογαριασμών” και όχι σε τυχαίο περιστατικό βίας.