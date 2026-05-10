Τη σορό ενός άνδρα που φέρεται να εκτελέστηκε εν ψυχρώ και να πετάχτηκε στον ποταμό Λουδία αναζητούν οι Αρχές στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, σε μια υπόθεση δολοφονίας που θυμίζει «ξεκαθάρισμα λογαριασμών». Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (09.05.2026), όταν τρεις άνδρες μετέβησαν σε οικία όπου βρίσκονταν δύο Ρομά και ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός που γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Μέσα στην αναστάτωση, ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να άρπαξε το όπλο δεύτερου ατόμου και να πυροβόλησε θανάσιμα το θύμα, τραυματίζοντάς το θανάσιμα. Στη συνέχεια, οι δράστες μετέφεραν τη σορό, την τοποθέτησαν σε αυτοκίνητο και την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν κάθε ίχνος του εγκλήματος. Η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα, όταν πολίτης κατήγγειλε ότι είδε τους άνδρες να σηκώνουν και να φορτώνουν ένα άψυχο σώμα σε όχημα, και ξεκίνησε έρευνα που οδήγησε γρήγορα στην ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δύο συλλήψεις, με τους συλληφθέντες –σύμφωνα με πληροφορίες– να ομολογούν τόσο τη δολοφονία όσο και τη μεταφορά και απόρριψη της σορού στον ποταμό. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του θύματος από τα νερά του Λουδία, με τη συνδρομή ειδικών δυνάμεων και διασωστικών συνεργείων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), γεγονός που δείχνει ότι οι Αρχές εξετάζουν όχι μόνο τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχουν βαθύτερα κίνητρα ή διασυνδέσεις των εμπλεκομένων με ευρύτερα δίκτυα παραβατικότητας. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης μόλις ανασυρθεί η σορός.