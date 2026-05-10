Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας, Aramco ανακοίνωσε σήμερα άλμα 25,5% των καθαρών του κερδών στο πρώτο τρίμηνο, λόγω των υψηλότερων τιμών του αργού, σύμφωνα με ανακοίνωση στο σαουδαραβικό χρηματιστήριο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε «αύξηση στα έσοδα και άλλα προϊόντα που βασίζονται στις πωλήσεις, αντισταθμίζοντας εν μέρει το υψηλότερο λειτουργικό κόστος», διευκρίνισε ο όμιλος, ναυαρχίδα της σαουδαραβικής οικονομίας και μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία.

Ο πόλεμος κατά του Ιράν που εξαπολύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οδήγησε στον αποκλεισμό από την Τεχεράνη του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης υδρογονανθράκων, προκαλώντας μεγάλη μείωση στην τροφοδοσία και άλμα των τιμών.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ -η παγκόσμια τιμή αναφοράς του πετρελαίου- ανήλθε κατά μέσο όρο γύρω 100 δολάρια τον Μάρτιο, συγκριτικά με 70 πριν από τις εχθροπραξίες, φθάνοντας ακόμα και τα 120 δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη της Aramco για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 120,13 δισεκ. ριάλ (32,04 δισεκ. δολάρια) συγκριτικά με 95,68 δισεκ. ριάλ (25,51 δισεκ. δολάρια) για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η Aramco, που ανήκει κατά πλειοψηφία στη σαουδαραβική κυβέρνηση, είναι η βασική πηγή χρηματοδότησης του μεταρρυθμιστικού προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που έχει στόχο να ετοιμάσει τη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο, για μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο.