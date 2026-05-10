Σκληρό μπρα ντε φερ προμηνύεται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η πιθανή αποεπένδυση ισχυρών του χώρου, δημιουργεί έδαφος για ταχεία ενίσχυση της παρουσίας στον κλάδο, εν αναπτύξει «παικτών».

Την ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών πυροδοτεί η ΔΕΗ, με την συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz. Όπως όλα δείχνουν, καθώς ο Όμιλος προετοιμάζεται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ κι ενώ δρομολογεί επενδύσεις ύψους 24 δισ. ευρώ, σχεδιάζει και να εμπλουτίσει την παρουσία της στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η ΔΕΗ ήταν μια από τις πέντε εταιρείες που συμμετείχαν στην δημόσια σχετική δημόσια διαβούλευση, η οποία είχε ξεκινήσει στις 2 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε χθες, 7 Μαρτίου 2026. Οι άλλες εταιρείες ήταν η Cosmote – Telecom, η Vodafone και η Nova, ενώ στη διαβούλευση συμμετείχε και η Διεθνής Ένωση Κινητών Επικοινωνιών – GSMA.

ΟΤΕ

Βέβαιος για τη δυνατότητα του ομίλου να διατηρήσει την ισχυρή θέση του στην αγορά, παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό που δημιουργεί η είσοδος της ΔΕΗ, εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026. Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και παραμένει σε τροχιά έντονου ανταγωνισμού, με πολλούς παίκτες να διεκδικούν μερίδια.

Ωστόσο, όπως τόνισε, ο ΟΤΕ έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να παραμείνει ισχυρός στην αγορά, κάτι που -σύμφωνα με τον ίδιο- αποτυπώνεται και στις επιδόσεις της σταθερής, όπου ο όμιλος διατήρησε τη συνδρομητική του βάση παρά το πιεστικό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ ρωτήθηκε και για τη συμμετοχή της ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σχετικά με τη δημοπράτηση φάσματος στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz, μια κίνηση που στην αγορά ερμηνεύεται ως πιθανή διεύρυνση της παρουσίας του ενεργειακού ομίλου στο κομμάτι της κινητής τηλεφωνίας. Όπως είπε “είναι πολύ νωρίς για να είμαστε σε θέση να σχολιάσουμε οτιδήποτε καθώς η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε μόλις”. Σημείωσε πάντως ότι η τιμή εκκίνησης κρίνεται λογική, ενώ ξεκαθάρισε ότι η τελική εικόνα θα διαμορφωθεί από τη σύνθεση των συμμετεχόντων και τη δυναμική που θα αναπτυχθεί στη διαδικασία υποβολής προσφορών τους επόμενους μήνες. Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ έδωσε σαφές στίγμα επιτάχυνσης της πορείας του ομίλου, κάνοντας λόγο για ένα “ισχυρό ξεκίνημα της χρονιάς” και αναδεικνύοντας τις επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς, κινητή, τηλεόραση και ψηφιακές υπηρεσίες ως βασικούς μοχλούς της επόμενης φάσης ανάπτυξης.

Υπογραμμίζεται ότι ο όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε δυναμικό ξεκίνημα για τη χρονιά (α’ τρίμηνο), με αύξηση κατά 4,9% στα έσοδα και κατά 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) – σύμφωνα με τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ~3% για το 2026.

Διαβούλευση

Την ίδια ώρα μολονότι οι θέσεις των συμμετεχόντων επί του περιεχομένου της δημόσιας διαβούλευσης δεν έχουν γίνει γνωστές – αναμένεται να δημοσιευτούν την επόμενη εβδομάδα, όσες εξ αυτών δεν έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές – η αγορά συνομολογεί ότι η κίνηση μαρτυρά πρόθεση. Και μάλιστα πρόθεση που προδιαγράφει ένα σενάριο εντελώς διαφορετικό από αυτά που εικάζονταν μέχρι πρόσφατ και τα οποία, αν και διαψεύδονταν, ανέφεραν ότι η ΔΕΗ θα δραστηριοποιηθεί στην κινητή μέσω εξαγοράς άλλου μικρότερου παίκτη. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι η ΔΕΗ ζητά αναδιανομή και πρόσθετου φάσματος που αφορά στο 5G, γεγονός που αν επιβεβαιωθεί, πολλαπλασιάζει την βαρύτητα των εξελίξεων.

Από τεχνικής πλευράς πάντως, το φάσμα των 900 MHz και των 1800 MHz έχει τις προδιαγραφές καλύψει βασικές ανάγκες επικοινωνίας ώστε να ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία δικτύου από κάποιον νέο πάροχο, ειδικά αυτό των 900 MHz που προσφέρει μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη με λιγότερες κεραίες. Αν μάλιστα η ΔΕΗ λάβει μέρος στην δημοπρασία και κερδίσει τμήμα του φάσματος, θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και ως εικονικός πάροχος (MVNO) μέχρι να αναπτύξει το δικό της δίκτυο, βάσει του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές άδειες για τα 900 MHz που δόθηκαν το 2011 σε Cosmote, Vodafone και Nova, έναντι συνολικού τιμήματος 380,534 εκατ. ευρώ, λήγουν το 2027. Οι άλλες λήγουν κάποιες το 2030 και κάποιες άλλες το 2036. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να διαπιστωθεί εάν η ζήτηση για το συγκεκριμένο φάσμα υπερβαίνει το διαθέσιμο ώστε να καθοριστεί αν θα ακολουθήσει δημοπρασία ή αν οι άδειες θα απονεμηθούν απευθείας στην τιμή εκκίνησης. Καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στους υφιστάμενους παρόχους και εμφανίστηκε και νέος διεκδικητής, είναι πιθανότερο να υπάρχει σύγκρουση ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα η ΕΕΤΤ να οδηγηθεί σε δημοπρασία. Το τοπίο βέβαια θα ξεκαθαριστεί κατά την δεσμευτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα ακολουθήσει.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ, μέσω της ΔΕΗ Fiber Grid, έχει δραστηριοποιηθεί ήδη στα δίκτυα οπτικών ινών έχοντας αναπτύξει μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στην Ελλάδα. Το δίκτυο της καλύπτει σήμερα περίπου 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ πάνω από 1 εκατ. γραμμές είναι εμπορικά διαθέσιμες για άμεση σύνδεση. Ενώ μάλιστα ξεκίνησε στα μέσα του προηγούμενου χρόνου την εμπορική διάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ακολουθώντας ιδιαιτέρως επιθετική τιμολογιακή πολιτική, στο τέλος του 2025 είχε πάνω από 12.000 ενεργούς πελάτες. Όσο για τον στόχο που θέλει να επιτύχει μέχρι και το 2028 είναι η κάλυψη να φτάνει τα 2,8 εκατ. νοικοκυριά.

Cosmote Telekom

Υπενθυμίζεται ότι τα αντίστοιχα νούμερα για την Cosmote Telekom που αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη της αγοράς, ανέρχονται σε 2,1 εκατ. διαθέσιμες FTTH γραμμές για νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η Cosmote στο τέλος του 2025 είχε 567 χιλ. συνδρομητές FTTH- εμφανίζοντας μάλιστα στο τελευταίο τρίμηνο της χρήσης ρεκόρ συνδέσεων (+58χιλ.) ενώ ο στόχος είναι να φτάσει τα 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Σε ότι αφορά τις υποδομές της Vodafone ο στόχος είναι να εγκαταστήσει 850.000 γραμμές FTTH έως το 2027 ενώ αντίστοιχα το δίκτυο της Nova έκλεισε το 2025 με περίπου 830.000 συνδέσεις. Τούτων δοθέντων ο ΟΤΕ συνεχίζει να επικυριαρχεί σε υποδομή όσο και σε πελατολόγιο με την ΔΕΗ FiberGrid ωστόσο να μετατρέπεται σε ταχέως αναπτυσσόμενο παίκτη υποδομών.