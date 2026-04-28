Νέες πινελιές μπαίνουν στον καμβά των τηλεπικοινωνιών αυτή την περίοδο, αναδιαμορφώνοντας το τοπίο στον κλάδο. Οπτικές ίνες και συνδρομητική τηλεόραση θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για την επόμενη ημέρα, ενώ μεγάλος παίκτης της αγοράς φαίνεται ότι αποεπενδύει.

Η είσοδος της ΔΕΗ στις υπηρεσίες φωνής επανατοποθετεί την εταιρεία στον χάρτη των τηλεπικοινωνιών, δημιουργώντας νέα δεδομένα σε μια αγορά που περνά σε φάση σταδιακής αναδιάταξης. Μετά την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών, το επόμενο βήμα αφορά την εμπορική αξιοποίηση των υποδομών, με τη ΔΕΗ να επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της σε υπηρεσίες που μέχρι σήμερα αποτελούσαν το βασικό πεδίο δραστηριοποίησης των παραδοσιακών παρόχων.

Η εξέλιξη αυτή δεν οδηγεί σε άμεση αλλαγή των ισορροπιών, ωστόσο ενισχύει μια ήδη διαμορφούμενη τάση: τη μετάβαση από την απλή παροχή συνδεσιμότητας σε ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών. Σήμερα, οι τηλεπικοινωνίες εξελίσσονται σε ένα οικοσύστημα που συνδυάζει internet, τηλεφωνία και περιεχόμενο, με τις εταιρείες να επενδύουν όχι μόνο σε δίκτυα αλλά και σε εμπορικά σχήματα που αυξάνουν τη συνολική αξία των πακέτων.

ΟΤΕ: Το πλεονέκτημα της κλίμακας και της ολοκληρωμένης παρουσίας

Ο ΟΤΕ παραμένει ο βασικός πυλώνας της αγοράς, διαθέτοντας το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και εκτεταμένες υποδομές. Η ισχύς του ομίλου βασίζεται τόσο στην κλίμακα όσο και στη δυνατότητα να συνδυάζει διαφορετικές υπηρεσίες σε ενιαία εμπορικά πακέτα.

Η ευρυζωνική βάση ανέρχεται σε περίπου 2,4 εκατ. συνδρομητές, ενώ οι συνδέσεις οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH) έχουν φτάσει περίπου τις 567.000, καταγράφοντας σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η στροφή των καταναλωτών προς υψηλότερες ταχύτητες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις ενισχύει περαιτέρω αυτή την τάση.

Η ανάπτυξη δικτύων FTTH προχωρά με στόχο την κάλυψη περίπου 2,4 εκατ. νοικοκυριών έως το 2026 και περίπου 3,5 εκατ. έως το 2030.

Σημαντικό ρόλο στη στρατηγική του ΟΤΕ διαδραματίζει και το Ultra Fast Broadband, ένα έργο μεγάλης κλίμακας που επεκτείνει την οπτική ίνα σε περιοχές της περιφέρειας, ενισχύοντας την παρουσία της εταιρείας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αξιοποίηση εναλλακτικών τεχνολογιών, όπως το Fixed Wireless Access, που επιτρέπουν την παροχή υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές όπου η ανάπτυξη οπτικής ίνας είναι πιο δύσκολη.

Πρόσθετη διάσταση στην ανάπτυξη των υποδομών δίνει και η συνεργασία της Deutsche Telekom με τη Starlink, η οποία στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας μέσω δορυφόρου σε περιοχές όπου η ανάπτυξη επίγειων δικτύων είναι δύσκολη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, που βασίζεται στη δορυφορική υποστήριξη δικτύων κινητής, βρίσκεται σε φάση εξέλιξης και αναμένεται να αξιοποιηθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την κάλυψη σε απομακρυσμένες ή γεωγραφικά απαιτητικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η μελλοντική διάθεση σχετικών υπηρεσιών και στην ελληνική αγορά, μέσω του ομίλου.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου, που κινείται κοντά στα 600 εκατ. ευρώ για το 2026, αποτυπώνει τη συνεχή έμφαση στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των υποδομών.

ΔΕΗ: Από τις υποδομές στην εμπορική διεύρυνση

Η ΔΕΗ έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δυναμικούς νέους παίκτες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, επενδύοντας στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέσω της FiberGrid.

Μέσα σε περίπου δυόμισι χρόνια, έχει καταφέρει να καλύψει περίπου 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην αγορά. Ο στόχος για περίπου 3,8 εκατ. σημεία κάλυψης έως το 2028 αποτυπώνει τη στρατηγική της για ισχυρή παρουσία στον τομέα των υποδομών.

Το επόμενο βήμα αφορά την αξιοποίηση αυτού του δικτύου. Η είσοδος στις υπηρεσίες φωνής μέσω VoIP επιτρέπει στη ΔΕΗ να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, συνδυάζοντας internet και τηλεφωνία σε ενιαία πακέτα.

Ήδη, η εταιρεία καταγράφει περίπου 200 νέες συνδέσεις ημερησίως, με εκτιμήσεις ότι ο ρυθμός αυτός θα αυξηθεί σταδιακά. Η διεύρυνση της πελατειακής βάσης και η ενίσχυση της παρουσίας στη λιανική αγορά αποτελούν βασικούς στόχους.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει ακόμη υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, η σημασία του περιεχομένου στο σύγχρονο μοντέλο τηλεπικοινωνιών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής δραστηριοποίησης.

Οι οπτικές ίνες ως βασικός άξονας ανάπτυξης

Η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών αποτελεί τον βασικό μοχλό εξέλιξης της αγοράς τηλεπικοινωνιών, με όλους τους παρόχους να επενδύουν σε υποδομές νέας γενιάς.

Ο ΟΤΕ διατηρεί το προβάδισμα σε επίπεδο συνδρομητών FTTH, ενώ η ΔΕΗ αναπτύσσει με ταχύτητα το δίκτυό της, δημιουργώντας ένα εναλλακτικό πλέγμα υποδομών σε εθνικό επίπεδο.

Η Nova αναπτύσσει δίκτυο που προσεγγίζει τις 800.000–850.000 γραμμές οπτικής ίνας, ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία της, ενώ η Vodafone διαθέτει σημαντική βάση υποδομών FTTH και συνεχίζει να επενδύει μέσω ιδίων έργων και συνεργασιών.

Η Inalan, αν και μικρότερος παίκτης, έχει αναπτύξει δίκτυο σε αστικά κέντρα, προσφέροντας υψηλές ταχύτητες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Συνδρομητική τηλεόραση

Η συνδρομητική τηλεόραση αποτελεί πλέον έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχοντας περάσει οριστικά από τη φάση του «προαιρετικού» προϊόντος σε εκείνη του βασικού στοιχείου των εμπορικών πακέτων. Σήμερα, ολοένα και περισσότερες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και internet συνοδεύονται από τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο λειτουργεί ως βασικός μοχλός διατήρησης πελατών και ενίσχυσης της συνολικής αξίας των υπηρεσιών.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με τη μετατόπιση της αγοράς προς τα λεγόμενα bundled προϊόντα, όπου ο καταναλωτής επιλέγει ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών αντί για μεμονωμένες συνδέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η τηλεόραση δεν αποτελεί πλέον απλώς μια υπηρεσία ψυχαγωγίας, αλλά εργαλείο διαφοροποίησης μεταξύ των παρόχων και στοιχείο ενίσχυσης της εμπορικής τους πρότασης.

Ο ΟΤΕ διατηρεί την πρώτη θέση με περίπου 777.000 συνδρομητές στην Cosmote TV, καταγράφοντας σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη αυτή δεν οφείλεται μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στη στενή διασύνδεση της υπηρεσίας με τα πακέτα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

Η Nova ακολουθεί με περισσότερους από 450.000 συνδρομητές, διατηρώντας ισχυρή παρουσία κυρίως μέσω του αθλητικού περιεχομένου, ενώ η Vodafone TV έχει διαμορφώσει μια σταθερή βάση περίπου 220.000 χρηστών, επενδύοντας περισσότερο σε συνεργασίες με διεθνείς πλατφόρμες.

Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των διεθνών streaming πλατφορμών, όπως το Netflix, το Disney+, το Prime Video και το Apple TV+, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο κατανάλωσης περιεχομένου.

Παρά τις αλλαγές, η ελληνική αγορά εμφανίζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η διείσδυση της συνδρομητικής τηλεόρασης κινείται κοντά στο 35%, παραμένοντας αισθητά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που προσεγγίζει το 60%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αύξησης της βάσης συνδρομητών, ιδιαίτερα όσο βελτιώνονται τα δίκτυα και περιορίζεται το κόστος για τον τελικό χρήστη. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι πρόσφατες παρεμβάσεις στην αγορά, όπως η κατάργηση του τέλους 10% στις συνδρομές και η ενίσχυση των μέτρων κατά της πειρατείας, που δημιουργούν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κλάδου.