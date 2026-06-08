Νέες περιοχές σε Αττική και Πελοπόννησο αποκτούν πρόσβαση στο ΔΕΗ Fiber, το internet 100% οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) από τη ΔΕΗ.

Το ΔΕΗ Fiber είναι πλέον διαθέσιμο και σε Αργυρούπολη, Πετρούπολη, Νέα Μάκρη, Μαρκόπουλο, Σαλαμίνα, Παιανία, Καλλιθέα και Μεγαλόπολη, προσφέροντας εγγυημένες ταχύτητες έως 2,5 Gbps και δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, το δίκτυο FTTH της ΔΕΗ FiberGrid συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, φτάνοντας τα 1,88 εκατ. homes passed, εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service).

Αναλυτικά, το ΔΕΗ Fiber είναι διαθέσιμο στις ακόλουθες περιοχές:

Αττική: ΄Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργό, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη (νέα), Πετρούπολη (νέα), Νέα Μάκρη (νέα), Μαρκόπουλο (νέα), Σαλαμίνα (νέα), Παιανία (νέα), Καλλιθέα (νέα)

΄Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Αμαρούσιο, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Ηλιούπολη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Παλλήνη, Παπάγου, Χολαργό, Περιστέρι, Φιλοθέη, Ψυχικό, Χαλάνδρι, Νίκαια, Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Γέρακας, Αιγάλεω, Πικέρμι, Αγία Βαρβάρα, Νέα Ερυθραία, Γλυκά Νερά, Σπάτα, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Δραπετσώνα, Ίλιον, Εκάλη, Ανθούσα, Διόνυσος, Πεντέλη, Αργυρούπολη (νέα), Πετρούπολη (νέα), Νέα Μάκρη (νέα), Μαρκόπουλο (νέα), Σαλαμίνα (νέα), Παιανία (νέα), Καλλιθέα (νέα) Θεσσαλονίκη: Εύοσμος, Ελευθέριο – Κορδελιό, Πεύκα

Εύοσμος, Ελευθέριο – Κορδελιό, Πεύκα Βόρεια Ελλάδα: Βέροια, Κοζάνη

Βέροια, Κοζάνη Πελοπόννησος: Κόρινθος, Μεγαλόπολη ( νέα )

Κόρινθος, Μεγαλόπολη ( ) Στερεά Ελλάδα & Θεσσαλία: Τρίκαλα

Το ΔΕΗ Fiber είναι άμεσα διαθέσιμο σε σχεδόν 50 περιοχές και σε πάνω από 1,1 εκατ. νοικοκυριά πανελλαδικά, ενώ επεκτείνεται συνεχώς σε νέες πόλεις και γειτονιές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά, να ελέγξουν τη διαθεσιμότητα και να δηλώσουν ενδιαφέρον για την υπηρεσία στην ιστοσελίδα www.dei.gr/fiber, τηλεφωνικά στο 13870 ή σε επιλεγμένα καταστήματα ΔΕΗ.

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, από €17,90 τον μήνα, δωρεάν εγκατάσταση και πλέον με δυνατότητα προσθήκης σταθερής τηλεφωνίας

Το ΔΕΗ Fiber διατίθεται σε τρία πρωτοποριακά internet only προγράμματα, σχεδιασμένα για να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) και προσφέρουν εγγυημένες υπερυψηλές ταχύτητες και προσιτές τιμές για όλους χωρίς ψιλά γράμματα ή κρυφές χρεώσεις.

Πρόγραμμα Ταχύτητα Download Ταχύτητα Upload Μηνιαία Τιμή ΔΕΗ Fiber 500 Mbps 500 Mbps 250 Mbps €17,90 ΔΕΗ Fiber 1 Gbps 1 Gbps 500 Mbps €19,90 ΔΕΗ Fiber 2,5 Gbps 2,5 Gbps 1,25 Gbps €52,90

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να προσθέσουν προαιρετικά υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, διαμορφώνοντας το σχήμα επικοινωνίας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Πρόγραμμα Περιγραφή Μηνιαία Τιμή Βασικό Add On τηλεφωνίας Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά €4 Add On Διεθνών κλήσεων 1000 λεπτά προς σταθερά σε 35 επιλεγμένους προορισμούς €10

Με τρεις ξεκάθαρες επιλογές internet και τη δυνατότητα προσθήκης υπηρεσιών φωνής, το ΔΕΗ Fiber προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία συνδεσιμότητας που συνδυάζει υψηλές ταχύτητες, ευελιξία και ανταγωνιστικές τιμές.

ΔΕΗ FiberGrid: Το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα

Το δίκτυο 100% οπτικών ινών (FTTH) της ΔΕΗ FiberGrid έχει πλέον φτάσει σε 1,88 εκατ. νοικοκυριά (homes passed), εκ των οποίων πάνω από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμα για άμεση σύνδεση (ready for service). Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, η θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ έχει αναπτύξει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, επεκτείνοντας σταθερά την πρόσβαση σε συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Με παρουσία σε 95 περιοχές (διαθέσιμες και υπό κατασκευή), η ανάπτυξη του δικτύου συνεχίζεται με στόχο να φτάσει τα 3,8 εκατ. νοικοκυριά έως το 2028, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών FTTH σε νέες πόλεις, δήμους και γειτονιές.

Το δίκτυο της ΔΕΗ FiberGrid βασίζεται σε αρχιτεκτονική 100% οπτικής ίνας από άκρη σε άκρη, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως 10 Gbps και προσφέροντας υψηλή αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας ώστε να καλύπτει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας.

Σε επίπεδο χονδρικής, η ΔΕΗ FiberGrid διαθέτει υπηρεσίες bitstream με ταχύτητες έως 2,5 Gbps, καθώς και υπηρεσίες dark fiber, παρέχοντας στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις στους τελικούς πελάτες τους.