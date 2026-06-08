Ένας νέος πατέρας παρήγγειλε περιοδικό για βρέφη, ώστε να μάθει τι χρειάζονται τα μωρά του, μόνο που έλαβε το δέμα αρκετά αργότερα και για την ακρίβεια 19 χρόνια μετά.

Ο 52χρονος Πολ Έντουαρντς το 2007 είχε αποκτήσει ένα κοριτσάκι και περίμενε να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά, καθώς σε τρεις μήνες θα γεννιόταν ο γιος του. Ωστόσο, δεν γνώριζε πώς να μεγαλώνει μωρά, οπότε και αγόρασε ένα τεύχος του «Mother & Baby» για να διαβάσει σχετικές συμβουλές.

Το περιοδικό δεν έφτασε όμως ποτέ και το είχε ξεχάσει για 19 χρόνια, μέχρι που πριν λίγες μέρες το έλαβε στο γραμματοκιβώτιό του, μαζί με ένα απολογητικό μήνυμα από τη Royal Mail που ζητούσε συγγνώμη «για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε».

«Όπως πολλοί σχετικά νέοι γονείς, κάνεις συνδρομές σε περιοδικά για να λαμβάνεις συμβουλές, προσφορές και ιδέες για δραστηριότητες με τα παιδιά – και μετά, φυσικά, όλοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να τα βρεις μόνος σου», είπε στο BBC.

Το περιοδικό που έλαβε ο Πολ Έντουαρντς και το απολογητικό μήνυμα από τη Royal Mail

«Δεν είμαι σίγουρος αν είχαμε συνειδητοποιήσει τότε ότι το περιοδικό έλειπε. Και ξαφνικά έφτασε με το ταχυδρομείο. Παίρνεις μια μισοσκισμένη, τσαλακωμένη σακούλα και σκέφτεσαι, “τι στο καλό είναι αυτό”, με τη φράση “ειλικρινά συγγνώμη” γραμμένη πάνω της», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι έλαβε το περιοδικό για βρέφη τώρα που τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει, δήλωσε πως είναι αστείο αν και αχρείαστο, καθώς «και να το είχα διαβάσει, πάλι μόνος μου θα ανακάλυπτα πώς είναι να είσαι γονιός».