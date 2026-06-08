Το μεγάλο φαβορί για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλ Σαντ.

Η επιστροφή του 61χρονου τεχνικού στην «Σκουάντρα Ατζούρα» αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, μόλις ανάψει το πράσινο φως η Ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Μαντσίνι είχε οδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του EURO 2021, παρουσιάζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο.

Πέντε χρόνια μετά από εκείνη την επιτυχία, καλείται τώρα να αναλάβει ξανά τα ηνία για να οδηγήσει την Ιταλία στον δρόμο των επιτυχιών.