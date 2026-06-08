Καθώς ολοένα και περισσότεροι νέοι άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο του παχέος εντέρου, η ανησυχία γύρω από τη νόσο αυξάνεται. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξάνονται σταθερά από τη δεκαετία του 1990.

Σύμφωνα με ογκολόγους και γαστρεντερολόγους, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή πιθανότατα σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής αιτία.

Μέχρι να υπάρξουν πιο σαφείς απαντήσεις, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της ενημέρωσης και της επαγρύπνησης απέναντι στα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια της νόσου, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Το απροσδόκητο σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ένα από τα πιο απρόσμενα συμπτώματα που έχει τραβήξει την προσοχή των γιατρών είναι τα πολύ λεπτά κόπρανα, γνωστά και ως «κόπρανα σε σχήμα μολυβιού».

Οι γιατροί αναφέρουν ότι ορισμένοι ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου παρουσιάζουν κόπρανα που είναι αισθητά πιο λεπτά από το συνηθισμένο ή έχουν πάχος παρόμοιο με αυτό ενός μολυβιού.

Πρόκειται για ένα σύμπτωμα που μπορεί να εμφανιστεί όταν υπάρχουν όγκοι κοντά στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου ή όταν αυτοί καλύπτουν μεγάλο μέρος του εσωτερικού του εντέρου, περιορίζοντας τον χώρο από τον οποίο διέρχονται τα κόπρανα.

Κάθε αλλαγή στις κενώσεις αξίζει προσοχή

Γαστρεντερολόγοι στη Huffington Post υπογραμμίζουν ότι οποιαδήποτε αξιοσημείωτη αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι, χωρίς όμως να σημαίνει απαραίτητα καρκίνο του παχέος εντέρου. Εκτός από την αλλαγή στο σχήμα ή τη σύσταση των κοπράνων, ενδείξεις που χρήζουν αξιολόγησης είναι:

Πιο συχνές ή πιο αραιές κενώσεις από το συνηθισμένο.

Αλλαγές στη συνολική λειτουργία του εντέρου.

Επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα λεπτά κόπρανα αποτελούν ένα από τα λιγότερο συχνά συμπτώματα του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ωστόσο, όταν εμφανίζονται και επιμένουν, θεωρούνται ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα.

Τα πιο συχνά συμπτώματα της νόσου

Παρότι τα λεπτά κόπρανα έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, οι γιατροί τονίζουν ότι τα συχνότερα σημάδια του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι άλλα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Αίμα στα κόπρανα.

Κοιλιακός πόνος που επιμένει.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο καρκίνος του παχέος εντέρου δεν προκαλεί κανένα σύμπτωμα, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας

Ογκολόγοι και γαστρεντερολόγοι συνιστούν να μην αγνοείται ποτέ κανένα από τα παραπάνω συμπτώματα και να ενημερώνετε άμεσα τον γιατρό σας. Όπως προειδοποιούν, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι συχνά αποδίδουν τα συμπτώματα σε πιο αθώες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα οι αιμορροΐδες. Παρότι όντως μπορεί το αίμα στα κόπρανα να προκαλείται από αυτήν την πάθηση, είναι σημαντικό να κινητοποιηθείτε άμεσα ώστε να υπάρξει ιατρική αξιολόγηση.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Η κολονοσκόπηση ή άλλες εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου αποτελούν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να μειωθεί ο κίνδυνος ή να εντοπιστεί η νόσος σε πρώιμο στάδιο. Οι γιατροί συστήνουν συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό, ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη μέθοδος για κάθε άτομο.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ο προληπτικός έλεγχος ξεκινά στην ηλικία των 45 ετών. Ωστόσο, όσοι παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα ή ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν σε κολονοσκόπηση νωρίτερα.

Αυξημένο κίνδυνο εμφανίζουν όσοι έχουν συγγενή πρώτου βαθμού, όπως γονέα, αδελφό, αδελφή, γιο ή κόρη, που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, ιδιαίτερα όταν η διάγνωση έγινε πριν από την ηλικία των 50 ετών.

Επιπλέον, πρώιμος έλεγχος μπορεί να χρειάζεται σε άτομα με:

Φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

Ιστορικό ακτινοθεραπείας στην κοιλιακή ή πυελική χώρα.

Συγκεκριμένα κληρονομικά γενετικά σύνδρομα και ιστορικό καρκίνου του παχέος εντέρου.

Σοβαρότητα χωρίς πανικό

Οι ειδικοί τονίζουν ότι κανένα από τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάποιος έχει καρκίνο του παχέος εντέρου. Ωστόσο, η παρουσία τους μπορεί να υποδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική αιτία.

Όποια κι αν είναι τελικά η πάθηση, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. Όπως τονίζουν ογκολόγοι, η έγκαιρη ανίχνευση μέσω του προληπτικού ελέγχου ή η άμεση αξιολόγηση των ύποπτων συμπτωμάτων αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες διάγνωσης σε πρώιμο στάδιο, όταν ο καρκίνος είναι πιο αντιμετωπίσιμος και συχνά ιάσιμος.