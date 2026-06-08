Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο Canoga Park του San Fernando Valley στο Λος Άντζελες, όταν ένας πατέρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τους δύο 10χρονους δίδυμους γιους του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με το FOX 11 Los Angeles, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στην κατοικία γύρω στις 19:15, έπειτα από κλήση για πυροβολισμούς. Έξω από το σπίτι βρίσκονταν συγγενικά πρόσωπα σε κατάσταση σοκ.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης. Η μητέρα των παιδιών βρισκόταν στο σπίτι όταν άκουσε δύο πυροβολισμούς και κατευθύνθηκε σε υπνοδωμάτιο για να δει τι είχε συμβεί.

Όπως κατέθεσε στις αρχές, ο σύζυγός της την απείλησε με όπλο χωρίς να την τραυματίσει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε.

Οι αστυνομικοί και τα πληρώματα πρώτων βοηθειών που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο του πατέρα και των δύο ανήλικων παιδιών.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο ABC7 Eyewitness News:

«Είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Δύο μικρά παιδιά και ένας πατέρας. Αυτή είναι μια οικογένεια. Κανείς δεν αξίζει κάτι τέτοιο».